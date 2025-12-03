寵物飼料挑選守則全攻略！不只教你怎麼挑，再告訴你正確飲食觀念＆保存方式 | Women's Health
近期貓糧的食品安全問題引發大眾恐慌！日前有新聞報導指出，有飼主質疑貓糧問題導致家中貓咪低血鉀而死亡的案例發生。毛孩們一直都是家中寶貝，也讓許多飼主們對毛小孩健康的關注日益增加！但由於寵物飼料查驗難度大，飼主在挑選飼料時除了要確保飼料成份符合安全標準外，還需關注其營養配方和是否符合國際寵物食品標準。到底哪有哪訣竅呢？一起看下去吧～
法國皇家日前便公佈了「飼料挑選」、「餵食觀念」到「保存方法」三大面向，教大家如何選擇高品質的飼料、掌握正確的餵食觀念以及妥善保存飼料的方法，不僅能確保寵物獲得所需的營養，更能有效避免食品安全問題，讓毛孩們享有健康快樂的生活。
寵物飼料挑選3訣竅
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: Ridofranz
仔細閱讀標籤上的成分表
了解貓犬年齡、體型和活動水平
飼料、濕糧、罐頭應符合標準
台北市獸醫師公會理事長楊孝柏表示：「選擇適合寵物的飼料，不僅關乎牠們的健康，更關乎牠們的生活質量。獸醫師為生病的毛孩建議合適的營養配方，更是天職！因為沒有好的飲食，生病無法單靠藥物治好。一定要360度全方位管理，飲食醫療雙管齊下，寵物才可能健康。」
關於購買飼料，致力毛孩健康與福祉的獸醫內科醫學會理事長鍾昇樺醫師也建議應仔細閱讀標籤上的成分表。
⚡️挑選訣竅：了解主要成分是否適合自家貓犬，尤其是對有特殊過敏或食物敏感的毛孩。
而貓犬年齡、體型和活動水平也是挑選飼料時需考量的重點之一。如：幼寵需要蛋白質和熱量支援發育，老年貓犬則需特別照護以緩和生理機能退化。尋找具有優質蛋白質、適當的碳水化合物、脂肪、維生素和礦物質的產品，才能提供精準營養並維持健康。
⚡️挑選訣竅：不同階段的貓犬對營養需求差異極大！
除此之外，鍾昇樺醫師也建議，最基本的是確保這些飼料、濕糧、罐頭符合美國FDA 規範、美國AAFCO 營養標準或歐洲，所以選擇信譽良好的國際大廠是安全的做法。
⚡️挑選訣竅：選擇信譽良好的國際大廠是安全的做法。
遵循正確飲食3觀念
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: Nenov
餵食觀念除了關注食材、成分外，還需考慮到每日的飲水量、餵食方式等多個因素：
少量多餐幫助血糖穩定與減少消化不良
定時定量避免寵物肥胖、消化系統是否正常運作
每日飲水量有無達到標準
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: FotografiaBasica
韓國獸醫師兼寵物營養部落客王恬中表示：「貓犬的飲食管理直接關乎牠們的整體健康，正確的餵食觀念應該成為每位飼主的基本常識。」
⚡️飲食訣竅：比起一餐大量的飲食，「少量多餐」（狗一日2餐以上，貓咪一日5餐以上）的餵食習慣，能幫助血糖的穩定、減少消化不良的風險。
而乾糧和濕糧各有利弊，應考量貓犬的個別需求，如肥胖、老年或過敏等特殊情況，選擇最適合的專屬配方。無論選擇何種餵食方式，都應「定時定量」。
⚡️飲食訣竅：除了可以避免寵物肥胖等問題產生之外，也利於觀察每日的糞便狀態與份量，了解寵物的消化系統是否正常運作。
不只日常餵食，也要注意每日飲水量的搭配。一般而言，成犬每日飲水量約為每公斤體重乘以50至100毫升（這數值包含食物中含有的水分），通常體重比較小的狗或幼犬每公斤會需要比較多的水分，反之體重比較大的成犬每公斤需要的水分比較少。
至於貓咪，每日飲水量更是關鍵，建議成貓每日飲水量約每公斤體重乘以40至60毫升。貓咪天性對水分攝取較為挑剔，飼主一定要適量供水，保持水源乾淨，才能避免脫水與泌尿道疾病問題發生。
⚡️飲食訣竅：成犬每日飲水量約為每公斤體重乘以50至100毫升、成貓每日飲水量約每公斤體重乘以40至60毫升。
飼料保存4攻略
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: JackF
從原廠直接經營或是合作的通路購買寵物飼料
不購買店家自行分裝後的產品
開封後可以選擇密封性良好的容器
將飼料放置於陰涼通風處
除了買好的飼料，保存也相當重要。韓國獸醫師王恬中建議，最好從原廠直接經營或是合作的通路購買寵物飼料，以確保飼料的品質與安全。確認產品包裝上有清楚標示效期、保存方法與廠商的聯繫方式，並定期檢查飼料儲存狀況，同時選擇購買適合家裡毛孩的包裝大小。如果發現飼料有變質跡象也應立即丟棄，勿讓毛孩食用。
⚡️飼料保存訣竅：應注意家中飼料放置的位置與方式，確保毛孩能夠享用到營養均衡、新鮮可口的飼料，維護牠們的健康。
不購買店家自行分裝後的產品，並留意店家的保存環境應維持乾燥、整潔與衛生。飼料分裝的過程等於開封且無法確認內容物的狀態，購買後出現問題很難咎責！
⚡️飼料保存訣竅：建議選購合適家中毛孩狀態的原廠包裝，若毛孩體型較小，以選擇原廠中比較小的包裝為優先，一但開封後越早食用完畢越好。
COPYRIGHT: Getty Images
PHOTO CREDIT: GK Hart/Vikki Hart
開封後可以選擇密封性良好的容器，如：密封罐或密封袋等，盡量把袋內空氣擠出，取用所需的份量餵食後，將原有包裝重新密封，放入有蓋、可密封的保存容器內，有效阻隔空氣和濕氣，避免飼料氧化和發霉。
⚡️飼料保存訣竅：每次將一周內需食用的量儲存於真空保鮮盒中，以保持飼料新鮮。在添加新飼料前，確保盒底沒有殘餘飼料，並定期清潔。
最後，將飼料放置於陰涼通風處，避免光線直射的位置，光照與高溫容易導致油脂氧化與飼料變質，出現油耗味。許多大廠牌的飼料不含抑制黴菌的防腐劑（而是利用低水分含量來預防發霉），所以切記不可放在潮濕的地方，以免滋生黴菌！
⚡️飼料保存訣竅：無論飼料有沒有開封都不適合放在冰箱內，因為當空氣中的水蒸氣接觸飼料時，會因冷凝而凝結在飼料上，導致飼料的含水量增加而增加發霉的風險。
【延伸閱讀】
＞＞168間歇性斷食，明星和營養師最愛的燃脂減肥法懶人包！
＞＞魚油功效懶人包：你需要吃魚油嗎？專家替你解答
＞＞減肥狗飼料11款推薦！低卡低脂配方讓家中毛孩吃得無負擔，再教你如何快速檢測狗狗肥胖4跡象
＊本文由 Women'sHealth Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載
