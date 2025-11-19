寵物餐廳超貼心 特製毛孩漢堡

MR.BANDY狗狗特調漢堡，以雞肉和馬鈴薯、花椰菜為食材，吸引汪星人來店大快朵頤。

寵物抬頭，很多年輕一輩開的餐廳都張開雙臂迎接這些動物嘉賓，向服務人員要「貓狗MENU」可一點都不稀奇。台南有餐廳為「汪星人」準備單點的特製「漢堡」，與一般漢堡不同的是，它上下層的麵包被無調味的雞胸肉取代，中間漢堡肉變成馬鈴薯或花椰菜。

年輕人不結婚養寵物的愈來愈多，主人要上館子用餐，一般餐廳都拒絕貓狗光臨，近幾年歡迎貓狗進場的餐廳愈來愈多，基本上這些餐廳的老闆都是愛貓愛狗人士，只是有的規定寵物要裝箱或推車，但也有的全面開放，反正來用餐的都是愛寵物的「同路人」。

崇明路「MR.BANDY」美式漢堡店老闆李福德自己養兩隻拉雪撬的哈士奇，一隻阿拉斯加品種，一隻西伯利亞，阿拉斯加的叫「阿班」，是該店的「店長」，每週一、二都在餐廳駐店迎賓；西伯利亞的叫BUDDY，店名「BANDY」就來自兩隻狗的英文縮寫。

「MR.BANDY」是一家寵物友善餐廳，最特別的是，除主人自己享用之外，還可為愛犬點一份特製的狗漢堡或狗蛋糕，兩種餐都以無調味的蔬菜和雞肉為基調，不會對汪星人造成傷害。

李福德表示，來店用餐，有「主人吃漢堡、狗也吃漢堡」的樂趣，還有狗主來店點一客狗蛋糕為愛犬開趴慶生。