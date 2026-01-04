寵物CPR課程 再增20場次

新北市動保處持續推動「寵物ＣＰＲ全民防護保衛戰」毛寶貝基本救命術課程。（新北動保處提供）

記者吳瀛洲∕新北報導

新北市府動保處持續推動「寵物ＣＰＲ全民防護保衛戰」，今年再次攜手社團法人台灣運動安全暨急救技能推廣協會，預計開辦二十場「犬貓基本救命術課程─寵物ＣＰＲ」，協助飼主在危急時刻為犬貓爭取最寶貴的黃金救援時間；相關課程及報名場次可至https://reurl.cc/rKYO1k官網查詢報名。

動保處指出，動保處開辦「寵物ＣＰＲ教學課程」，課程結合現場示範、影片教學與實作練習，並針對犬貓不同胸型，教授正確按壓方式（胸部按壓每分鐘一百至一百二十次），讓學員不只「聽得懂」，更能「做得到」；現場按壓檢視正確急救流程，測試通過後即發放寵物ＣＰＲ訓練證明卡。

廣告 廣告

動保處表示，課程推出後反應熱烈，參訓人次逐年成長，去年共安排十場次，場場額滿，截止目前已逾二千人取得證明。

動保處獸醫師黃士至表示，隨著少子化與高齡化趨勢，犬貓已成為許多家庭中不可或缺的一員，然寵物突發心跳停止、呼吸中止等狀況隨之增加；寵物ＣＰＲ的目的並非取代專業獸醫，而是在「送醫前最關鍵的急救窗口」提供即時協助，避免因缺氧過久造成不可逆的傷害。