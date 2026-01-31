寶二水庫蓄水6成 跨589天再啟人工增雨

〔記者廖雪茹／新竹報導〕供應大新竹地區主要水源的寶山水庫及寶山第二水庫，今日上午10點的蓄水率為63.4%，經濟部水利署北區水資源分署表示，考量冬季枯水期，今年度1期作即將開灌，為後續供水穩定，今早施放地面焰劑2支，距離上一次人工增雨，已間隔589天。

北水分署表示，寶山水庫和寶二水庫聯通系統為新竹科學園區工業用水與大新竹民生用水的主要水源。截至今日上午10點許，總蓄水量約2459萬噸，蓄水率63.4%，水情約與近5年平均相當，但因近期降雨偏少，且近年新竹用水需求明顯增加，而1期作即將開灌。

為後續穩定供水，經專業人工增雨團隊評估後，認為寶山第二水庫具人工增雨條件，因此分署今早10點許於寶二水庫進行人工增雨，施放2支地面焰劑。

