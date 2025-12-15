寶佳仁武案單坪便宜5.8萬 全區陷價格戰多城國際盼用社區營造殺重圍

【記者葉家銘／高雄報導】房市買氣低迷，近年來高雄已有越來越多建商在打價格戰，當中寶佳集團佳鋐建設在仁武區A級地段仁雄商圈，推出大樓預售案「佳鋐雄匯」，近期實登揭露單價落在28.95-31.97萬元，目前揭露30.43萬元，比仁武其他個案均價36.24萬元，出現單坪5.81萬元價差，也讓全區僅剩1案賣得動，其他個案慘兮兮，在房市寒冬時期，深耕區域在地建商多城國際，仍維持一樣銷售步調，透過贊助社區活動，提升住戶對品牌黏著力。

長期舉辦社區烤肉活動多城國際，13日贊助公司位於仁武愛河畔大樓成案「多城市 II」管委會舉辦「星光BBQ烤肉趴」，多城國際並一同邀請已交屋多年建案如「H&M」、「亞」、「M」、「多城市I」及「多城me」6棟大樓管委員一同參與，多城國際協理李汪成表示，深受住戶與管委會喜愛烤肉晚會，幾乎已成為多城國際大樓標配，此次贊助藍色狂想歌手獻唱及大型舞台車，活動吸引約600住戶同樂，透過活動拉近住戶間距離，也提升建商與住戶黏住度。

然而近期仁武區房市陷入焦土戰，主因是大樓預售案「佳鋐雄匯」打出區域破盤價，在2字頭末到3字頭初卡位仁雄商圈，也讓其他個案買氣如同送入冰櫃般毫無生機，8月預售屋實登僅剩3戶，9月實登更剩下1戶，10月實登揭露34筆，有29筆屬於「佳鋐雄匯」，整個市場如同陷入單案賣，其他建案來人少，期盼「佳鋐雄匯」賣完後，再看後續如何行銷。

仁武區出現預售屋兩個月全行政區僅賣4戶，也讓寶佳開始大打價格戰。

