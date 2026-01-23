寶佳代表鄭斯聰請辭中工董事 經營權之爭恐再起

寶佳集團派駐中工董事會的華建董事長鄭斯聰，因業務繁忙，已請辭法人董事常理公司代表人職務。（取自中工臉書）





中工（2515）今天（23日）晚間公告，寶佳集團派駐中工董事會的華建（2530）董事長鄭斯聰，因業務繁忙，已請辭法人董事常理公司代表人職務。市場猜測，寶佳與中工間的經營權之爭恐將再度浮上檯面。

中工在聲明中指出，為維護全體股東權益及公司長期穩健經營，公司先前本於最大善意與開放態度，主動邀請寶佳集團參與公司治理，期盼透過良性互動，為公司未來發展凝聚共識。對方亦予以正面回應，並指派鄭斯聰代表法人董事進入董事會。

中工指出，鄭斯聰任內已實質參與董事會運作，並完整取得中工近期營運及重要財務資訊，相關程序均依公司章程與法令規定辦理，資訊揭露及治理規範亦遵循既定機制。惟在董事會互動尚待深化之際，鄭斯聰即提出辭任，中工尊重其決定。

目前，寶佳集團持有中工逾20萬張股票，持股比重超過12%，市場猜測，寶佳與中工間的經營權之爭恐將再度浮上檯面。（責任編輯／殷偵維）

