寶佳代表閃辭、中工股價竟漲停！小股東怒提檢舉 疑有未公開資訊

位於新北市土城區的「中工雲宇宙」AI智慧產業園區。資料照



中華工程（2515）經營權戰火再起，近期人事異動引發股價異常波動！中工股東陳先生今（2/5）日正式向台灣證券交易所遞交檢舉函，直指寶佳集團指派的法人董事代表鄭斯聰於1月23日突然辭辭後，中工股價隨即在次一交易日（1/26）爆量衝上漲停板，成交量暴增3倍，質疑鄭斯聰閃辭時間點與股價反應具高度關聯性，疑有特定關係人利用未公開資訊提前布局，籲請主管機關調閱交易紀錄徹查是否涉及內線交易。

陳先生表示，寶佳集團於2025年12月1日指派鄭斯聰擔任中工法人董事，理應協助公司治理，但鄭斯聰上任僅不到兩個月，即於今年1月23日以「業務繁忙」為由匆促請辭，但董事辭職消息公布後，中工股價在下一個交易日出現劇烈反應，開盤後買盤湧入強攻漲停板至14.5元、大漲1.3元，成交量更從前一日的7000多張爆增至2.2萬張以上，顯著異常。

中工股東陳先生2月5日正式向台灣證券交易所遞交檢舉函。讀者提供

陳先生在檢舉函中向證交所提出三大質疑，一是鄭斯聰擔任董事期間已實質參與運作，其在任內或辭任前後，是否已知悉中工尚未對外公開之重要利多或利空資訊；二是要求主管機關清查，鄭斯聰本人、其親友、所指派的法人、關係企業或所屬集團成員，在相關敏感期間內，是否有集中或異常買進中華工程股票之情形。

三是人事異動時間點與股價及交易量變化具高度關聯性，是否涉及特定關係人利用上述未公開資訊在消息公開前提前卡位，或者利用辭職動作製造市場特定預期來進行出貨，進而損害廣大不知情股東的權益？

陳先生強調，基於上述人事異動時間點與股價量能變化的不合理關聯，他在今日具名向證交所提出檢舉，懇請公權力介入，針對相關期間的股票交易紀錄進行比對與查核。主管機關應釐清這是否涉及利用未公開資訊進行內線交易或操縱股價的不法情事，並應將調查結果公諸於眾，以昭公信。

中工股東陳先生2月5日正式向台灣證券交易所遞交檢舉函，直指寶佳集團指派的法人董事代表鄭斯聰於1月23日閃辭後，中工股價爆量衝上漲停板，是否有特定關係人利用未公開資訊提前布局。讀者提供

