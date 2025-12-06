寶佳全台破盤殺價開戰？葉國華示警1效應 恐讓房市進入修正期

財經中心／李宜樺報導

寶佳集團掀全台「破盤價」風暴，從桃園、台中一路殺進高雄，房市驚現「全線跳水」。房市專家葉國華在三立iNEWS節目《CATCH大錢潮》中指出，寶佳此舉不是區域促銷，而是「全台作戰策略」，為了搶攻當前稀缺的買方市場，「誰先降、誰先跑，誰就先贏」。

全台戰線開打 寶佳降價搶首波買方



葉國華分析，現階段房市買氣保守，開發商若不降價根本無法出貨。寶佳選擇率先全面破盤，是「收割第一波買方」的策略。他形容這波降價如同「破窗效應」──第一家降價之後，其他建商若不跟進，買方就不進場，「最後一個降價的會被市場淘汰」。

預售交易量腰斬 代銷全年沒獎金出國散心



節目中數據揭露，2024年全台預售案約7萬多件、146個建案成交破百件，但2025年僅剩下三分之一，成交破百件者更只剩10%。葉國華指出，「代銷整整一年沒收入，真的會流眼淚」，形容目前房市進入最冷一季，建商對年底、春節都「沒氣、沒希望」，只能「滑行過年」。

台南高雄修正最劇 台積題材退潮撐不住



葉國華進一步指出，高雄、台南房價修正最明顯。以高雄三多商圈為例，成交價從每坪42萬元降至37萬元，一口氣跌5萬。過去受台積電題材推升的「台積宅」熱潮，如今隨著外派人員赴美、買盤分流，「原本撐房價的族群已稀釋，剩下在地需求難以支撐高價」。

專家教戰：買房「裝不想買」才會越談越便宜



葉國華也傳授買方議價心法，「看屋千萬別問底價」。他強調，買家若一開口問「最便宜多少」，等於暴露購買意圖，反而讓代銷不降反漲。要「高深莫測、讓對方猜不透」，甚至夫妻一唱一和，一人想買、一人反對，才能讓業者「追著你跑、越追越降」，達到真正破盤價。

