寶佳再度加碼中工 持股攀升超過15%

（中央社記者何秀玲台北20日電）寶佳持續加碼中工持股，展現併購企圖心，今天透過上市營建公司華建公告，於11月12日起至11月20日，由集中市場交易及盈餘轉增資方式，再取得3.89萬張，整體持股比率因此超過15%，此次增持以自有資金約新台幣4.52億元取得，目的為併購。

中工經營權之爭已浮上檯面，寶佳先前在4日透過旗下華建公告，取得中工約1.81億股、約18.1萬張，持股比率11.8%；11日再公告，取得中工約2121.4萬股、約2.12萬張，持股比率增至13.2%，短期密集增加持股，引發市場關注。

中工3日曾發出聲明，指寶佳以「禿鷹掠奪方式」短時間大量取得股權，恐引發公司治理疑慮。中工董事長周志明更以「出師表」為題，向全體員工發出內部信，指此場爭奪戰不僅是經營權之爭，更是關乎中華工程未來命運的關鍵戰役，他呼籲員工應團結一致，堅定支持現有團隊。

對此，寶佳機構副董事長林家宏5日表示，公司若治理失衡，效率低落，沒有尊重股東與員工利益，任何「講情懷、講忠誠」口號都是空話；「我不要員工講忠誠，我要讓員工有值得忠誠的理由。」林家宏說，當企業本身健康、制度透明、績效可被衡量，員工薪酬才有可能持續提升。（編輯：楊凱翔）1141120