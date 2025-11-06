寶佳吃中工》中工若易主 台塑大樓都更等千億大案恐被拿走

老牌營造商中工爆經營權爭奪戰！今年以來，寶佳集團透過旗下公司進場買股，持股比重突破1成，並公告其目的為併購，正式向經營團隊宣戰。業界人士分析，若寶佳順利拿下中工，不僅能取得全台最高等級營造執照，還能接手包括「台塑大樓都市更新案」在內，總額逾千億元的重大工程案，營建市場版圖勢將重整。

千億案量在手 中工成寶佳眼中標的

根據中工2024年財報揭露，公司目前在手的前十大重大工程，合約總額達960億元，涵蓋捷運、機場、水資源、公共建設與大型都更案，其中最大案為「台塑大樓都市更新新建工程統包案」，金額高達220億元，其次為桃園捷運綠線GM01、GC02兩大統包工程，合計超過270億元，另外有烏溪鳥嘴潭人工湖、台南海水淡化廠、北車雙星開發案等。

廣告 廣告

若加計正在評估或設計階段的案源，中工手上潛在案量已超過千億元規模。一位業者指出：「中工具備甲級營造與政府標案承攬能力，可同時承攬交通、水利、能源與都市更新工程。寶佳若入主，等於打開政府公共工程與都更市場的大門。」

豪砸20億買股 寶佳併購盤算曝光

為了拿下中工，寶佳豪砸逾20億元，旗下包括堡新投資、和築投資、佳峻投資、源通投資、大華建設、華鑑營造等多家公司，以及與寶佳集團有密切關係的自然人，全都進場買股，連林家宏也親自下馬，整體持股超過1成，並對外明確表示，此次收購目的在於取得經營權。

寶佳深知，中工目前手上在建工程總額超過千億元，採逐步完工認列收入的方式，在工程款尚未回收前，支出往往大於入帳金額，但若能成功入主，不僅可掌握龐大的工程案源，還能讓集團內自有的建設與承攬體系接手執行，藉由規模化運作提升效益與競爭力。

投資邏輯清晰 產業整合具操作空間

業界人士則觀察，寶佳之所以鎖定中工，背後具有明確的投資邏輯與產業考量。「中工股本高達150億元，是營建族群中規模前段的企業，能在短時間內吃下一成股權，顯示寶佳擁有雄厚資金與長期經營企圖；從基本面來看，中工每股淨值約14元，10月平均股價僅11.99元，股價低於帳面價值，具備相當的投資吸引力與資產重估空間。」

「此外，寶佳此次以大華建設旗下子公司堡新投資名義進場，成為中工約10％ 的大股東，顯示整體布局經過縝密規劃。從產業鏈角度觀察，寶佳與中工同屬營造與建設體系，屬於垂直整合的延伸，並非跨界併購，此舉不僅符合產業整合趨勢，也可避開監管疑慮，也使寶佳能以產業整合之名進入中工，兼具正當性與操作彈性，為後續經營權攻防預留空間。」

隨著寶佳強勢入股，中工未來經營權動向備受市場矚目，預料將成為明年營建與資本市場關注的焦點之一。