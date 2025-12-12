寶佳吃中工》傳沈慶京密謀找新美齊換股 複製智冠模式抗寶佳
威京集團旗下的中工經營權大戰又有新劇情！面對寶佳集團持股突破15％的強勢進逼，中工於12月1日發布重訊，宣布釋出一席法人董事，由寶佳旗下大華建設董事長鄭斯聰出任。此舉被外界解讀為雙方達成「停火協議」，威京集團主席沈慶京似乎有意與寶佳集團林家宏共治。
但有消息指出，沈慶京正密謀啟動「核彈級」防禦，找上老戰友新美齊進行換股，意圖複製「智冠模式」稀釋寶佳股權。一名知情人士透露：「沈慶京打仗從來不投降的，這一席董事只是緩兵之計。」中工表面上唱的是「將相和」，私底下演的卻是「借東風」。
表面握手言和 私下找好「白衣騎士」
為何是新美齊？攤開雙方合作歷史便知端倪。新美齊董事長、大同林家第四代林傳捷與沈慶京家族交情匪淺，雙方早在2019年就合資成立「京捷建設」，聯手在板橋推出百億大案「新美齊画世代」。當時林傳捷與現任中石化副董、威京集團二代沈輝庭，還一同出席開工動土典禮。
「寶佳這次用15組人馬悄悄吃下中工，讓公司派措手不及，才會在市場找白衣騎士。」一名業內人士分析，沈慶京現在最缺的是「現金」與「時間」，面對財力雄厚的寶佳，硬碰硬買股肯定輸，唯有透過「發行新股交換股份」，才能在不花一毛錢的情況下，瞬間引進強援。
複製「智冠模式」 一招稀釋敵軍籌碼
市場推測，中工若與新美齊啟動換股，將極有可能複製2023年遊戲大廠智冠找台鋼集團救援的經典戰法。當時智冠為了抵擋網銀國際，宣布與台鋼換股結盟。此舉不僅讓台鋼成為關鍵大股東，更重要的是，因為發行了大量新股，導致網銀國際手中的持股比例瞬間被稀釋。
「這對寶佳來說，將是一場難以破解的困局。」一名熟悉經營權攻防的市場人士指出，目前中工股本約153億元，寶佳持股約15％（約23萬張）；若中工董事會決議增資發行3億股（30萬張）新股與新美齊交換，總股本將瞬間膨脹至 183億元。
該名人士直言，在此操作下，寶佳的持股比例將直接被稀釋至12.5％左右；反觀新美齊，將取得約16.4％的股權，一躍成為超越寶佳的第一大股東，「屆時，寶佳辛辛苦苦買進的股票，將因為股權優勢不再，瞬間從爭奪經營權的『攻擊武器』，變成只能領股息的『純投資』。」
沈慶京的如意算盤：先談和、再備戰
回顧沈慶京過去的戰役，他從來不是省油的燈。2012年中石化經營權之戰，面對持股四成的市場派進逼，沈慶京僅憑不到一成的持股，靠著技術性議事干擾與奇襲，硬是逆轉勝守住公司。
此次中工釋出董事席次，雖然看似向寶佳示弱，強調是為了「穩定治理」，但實際上更像是為了爭取時間布局換股案。「寶佳雖然進了董事會，但只要不是多數，就擋不住董事會通過換股決議。」市場人士解讀。 隨著明年股東會改選逼近，中工與新美齊的曖昧關係是否會浮上檯面？沈慶京是否會祭出這招「核彈級」防禦？這場經營權大戲，顯然才剛開始。
