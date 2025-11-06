寶佳吃中工》寶佳橫掃上市櫃公司 布局版圖大揭秘

寶佳機構由林陳海創立，早年以北部地區住宅建案起家，主攻平價首購市場，歷經數十年發展，寶佳從地方型建商，成長為橫跨住宅、商辦、都更與資本市場的龐大集團。

身為寶佳集團總舵主的林陳海，外界估計其身家至少上看千億元。林陳海出生於宜蘭，年輕時便離鄉赴台北闖蕩，從工地監工一路做起，後來他出任明峰建設總經理，在業界嶄露頭角，並於1985年隨明峰董事長李東運赴澳洲投資移民，直到1991年返台創立寶佳機構，正式開啟屬於他的房地產帝國。

集團龐大：八大字輩橫跨全台

寶佳建設體系龐雜且分散，旗下或策略聯盟公司以「佳、合、和、勝、益、鴻、寶、協」等八大字輩為主要命名系統，合計超過40家以上建設公司，這些公司多半由核心家族成員或長期合作夥伴持股經營。

目前集團主要資金與持股重心，集中在林陳海名下的合陽管理顧問與合佳投資兩家公司，以及林陳海之妻曾淑瓊與長子林家宏旗下的和築投資、和發建設、佳峻投資等，旗下投資公司多集中在台北市內湖區行善路上的「寶佳潭美大樓」。

政商人脈廣 地方關係深厚

寶佳長年深耕地方開發與都市更新案，與地方政府、民代及政壇關係密切。業界人士形容，寶佳「藍綠通吃」，在北市、新北、桃園、台中等地都能找到友好政商人脈，靈活的經營策略與地方互動，使寶佳能快速取得土地變更、都更許可與標案機會。

根據資料，寶佳資產管理顧問名單中，曾出現綠營金融界重量級人士蔡哲雄，前行政院長陳冲也在寶佳旗下新世代金融基金會擔任董事長，該基金會還找來過去合庫幫成員沈臨龍擔任副董，聯發科執行長蔡力行擔任董事，前兆豐票券董座、台灣金控暨台灣銀行總經理蕭長瑞為執行長，並由前第一金董座蔡慶年出任監察人，政商人脈可見一斑。

寶佳攻城掠地 版圖大揭秘

近年來，寶佳不僅在房地產開發領域稱霸，更頻頻出手收購或入股上市櫃公司。其中以櫻花建設最具代表性，寶佳於2008至2009年間取得該公司經營權，成為集團體系中首家上市公司，在寶佳入主後，櫻花建設便鎖定平價住宅市場，主打實惠房價與高性價比產品；2017年在林家宏主導下，寶佳也入主皇普建設，並與原大股東侯西峰團隊達成協議，透過公開收購取得經營權；2020年再拿下大華建設，2022年則入主凌泰科技，並更名為瑞築建設。

寶佳也插旗其他公司，自2019年起，寶佳便透過旗下投資公司分批買進東元股票，逐步累積持股，目前持股超過25％，成為該公司最大單一股東；寶佳同時為鑄件大廠永冠-KY大股東。

過去10多年來，寶佳也將觸角延伸至金融業，先後投資過台中商銀、台企銀、新光金、中信金、台新金、三信商銀、永豐金、元大金等，現在是華票大股東，持股超過20％，並握有兩席普通董事。

目前外界估計，寶佳體系掌握的上市櫃股票市值已超過500億元，控制或具影響力的企業超過5家以上。隨著林家宏積極出手，中工與中石化將成為寶佳版圖再擴張的重要關鍵。