寶佳吃中工》寶佳真的不搶了？ 揭沈慶京、林家宏各自盤算

近期寶佳集團大舉買進中工股票，目前持股達14.96％，引爆經營權戰火。爲穩定公司經營，昨（1）日中工發布重訊，法人董事常理公司改派大華建設董事長鄭斯聰出任，寶佳正式進入董事會，但這只是一段「戰略性停火」，其實威京集團沈慶京、寶佳集團林家宏各有各的盤算。

林家宏不是不搶 要的是主導權

本報調查，雙方在神秘友人牽線下，於上週進行接觸並達成初步共識，先由寶佳人馬擔任中工的法人董事，未來將再次展開協商，而這段期間，寶佳將暫停增加中工持股。

由於寶佳是接受沈慶京旗下投資公司的指派，「這對寶佳來說有點委屈，但先進去再說。」一名知情人士透露，對寶佳來說，「如果要談，對方必須先釋出善意」。據悉，接下來的二到三週是關鍵的協商階段，最快12月底前就會有結果，一旦雙方達成共識，有機會提前召開股東臨時會進行全面改選。

「現在的關鍵是，兩邊能否討論出一個共同接受的方案。」知情人士透露，寶佳的方向一直都沒有改變，就是希望拿到主導權，若中工態度強硬，那就回到市場上增持股票，再進一步取得話語權。

市場人士觀察：「寶佳願意先接下這一席董事，不是要收手，而是因為不急，進入董事會後，局反而變大了，一方面可以知道對手接下來的策略走向，另方面若談判成功，就不用再繼續花錢買股。」

沈慶京讓一席董事 是為了減少戰場

「對沈慶京來說，與其雙方火拚，不如增加對話機會。」業界普遍認為，目前沈慶京官司纏身，隨著年紀漸長，身體也不如以往硬朗，此刻最需要的是「不要再添新戰場」。

外界看沈慶京仗都還沒打，就先開門讓對手進來，顯得沒志氣，「但求和也是一種大方。」市場人士觀察，目前寶佳持股已達15％，明年股東會適逢改選，一定可以拿下一席董事，「不如現在就讓他一席，把衝突降到最低，避免被一場無謂的經營權戰拖垮；何況，讓指派寶佳人馬作為法人董事參與治理，也能讓外界看到中工不是封閉的公司，在形象上得一分。」

隨著雙方展開對話，沈慶京也得到時間讓公司喘口氣，除了先讓內部穩定下來，也能再思考下一步，不論是尋找盟友、等待局勢變化，甚至能觀察寶佳是否可循「東元模式」共治。

過去寶佳在東元持股一度達26％，握有2普董、1獨董，目前仍是東元大股東，也派人參與董事會，是關鍵角色。市場人士觀察：「寶佳加入中工，或許也能朝東元的模式，先以資金與治理改革替中工『輸血』，再透過資源整合讓公司逐步『活血』，最終帶動中工變成一家具備成長動能的『熱血』企業。」

短暫的停火 各自盤算都沒有停止

看來中工釋出一席董事給寶佳，只是短暫停火，雙方各有各的盤算，寶佳思考的是如何在進入董事會後擴大影響力，中工要的是在最小衝擊下爭取喘息時間，接下來局勢會走向合作或再戰，全看未來幾週的協商能否找到交集。

