寶佳吃中工》少主算盤打得精 寶佳拿中工順勢奪中石化

寶佳集團近來大舉買進中工股票，引發市場震撼。業界人士指出：「寶佳少主林家宏這步棋可說是一石二鳥，若能拿下中工經營權，更可藉由中工持有的中石化股份，進一步掌握中石化經營主導權。」

中工持股逾一成 中石化成下一個關鍵

成立於1969年中石化，前身為經濟部所屬國營事業，1991年掛牌上市，並於1994年完成民營化，現為威京集團旗下的重要成員。公司以生產石化中間體與下游衍生產品為核心事業，主要產品涵蓋己內醯胺、尼龍粒、丙烯腈及化學纖維原料等高值化材料，應用範圍橫跨電子、汽車與紡織產業，除了石化本業外，公司同時擁有全台多處工業與商用土地資產。

攤開中石化前十大股東名單，中工持股4.84％，雖然持股比例不高，卻是單一最大股東，若寶佳順利入主中工，將可間接掌握中石化股權，對董事會席次與經營決策將具實質影響力，相當於取得進入中石化的門票。

業界人士分析：「Peter（林家宏）選擇以中工介入，是一筆聰明且具策略性的投資。」觀察兩家公司資本結構，中石化股本高達378億元，若直接買進10％ 股權，不僅資金門檻高、也容易引起市場關注；相較之下，中工股本僅153億元，寶佳透過收購中工即可間接取得中石化持股，等於以相對低成本切入更具資產價值的標的。

土地資產含金量高 成寶佳覬覦焦點

而林家宏會看上中石化，最重要的是，該公司除了石化本業外，在全台擁有豐厚土地資產。根據財報揭露，截至2024年底，公司土地及土地改良物帳面價值約70億元，另有投資性不動產28億元，以及列入存貨的土地開發資產約469億元，合計土地相關資產帳面金額達568億元。

由於中石化的部分土地早於1980年代購入，以歷史成本入帳，市場普遍認為其市值遠高於帳面金額。媒體曾報導，中石化在高雄、台南與苗栗等地共持有超過80萬坪土地，其中以 雄前鎮亞灣區約3.6萬坪最具開發潛力，該筆土地於今年9月公告標售，底價超過300億元，顯示資產含金量相當高。

寶佳盤算曝光 營建勢力再擴張

市場人士觀察：「中石化的土地重估潛力驚人，若由具開發經驗的寶佳主導，資產活化效益將倍增。」

若寶佳能同時掌握中工與中石化，不僅可穩固營造與工程基礎，掌握上游案源與施工能量；結合中石化龐大的土地與開發資源後，更能在公辦都更、產業園區及大型基礎建設案中取得主導優勢。長期來看，寶佳將顯著提升其在國內營造與開發領域的競爭優勢，為市場結構帶來變化。