寶佳吃中工》林家宏、沈慶京誰當老大喬不攏 中工迎變天危機

中工經營權爭奪戰出現新變化！就在兩個月前，為了安撫來勢洶洶的寶佳少東林家宏，公司派主動釋出一席董事以示「尊崇」，雙方看似進入了共治的蜜月期；然而，隨著寶佳代表鄭斯聰的拂袖而去，這場原本以為已經落幕的經營權大戲，不僅沒有劇終，反而進入了更為兇險的局面。針對這位昔日短暫盟友的突然翻臉，昨（27）日中工董事長周志明首度打破沈默，親上火線定調了公司派的應戰態度。

閃辭後「零聯絡」 對寶佳採觀望態度

面對市場派的動作頻頻，周志明顯得相當淡定。他透露，自從鄭斯聰於1月23日請辭董事後，中工與寶佳方面「未再有任何聯絡」，對於寶佳集團後續是否會發動更激進的股權收購攻勢，或是林家宏下一步的棋局為何，周志明明確表示，公司目前的立場是「靜觀其變、按兵不動」。

周志明強調，經營團隊目前最優先的任務，是確保營運軌道穩定，而非隨市場消息起舞。

誰做主位談不攏 寶佳閃辭準備開戰

把時間拉回去年底，當時威京集團主席沈慶京（小沈）因京華城案遭羈押禁見，集團群龍無首。擁有千億銀彈的寶佳集團，看準中工股價長期低於淨值、且坐擁龐大案量的誘人條件，開始大舉敲進中工股票，為了保住江山，中工公司派採取了緩兵之計，邀請寶佳進入董事會。

然而，這54天的「同床異夢」終究破局。據知情人士指出，雙方在「誰才是老大」的核心主權議題上，始終無法達成共識，鄭斯聰的請辭，被視為寶佳「以退為進」的戰術，既然在董事會內談不攏，那就回到資本市場上見真章，「接下來就是開戰了！」據悉，寶佳將以持股20％以上為目標，希望在董事會拿下主導權。

決戰六月股東會 中工面臨變天危機

這場經營權之爭最關鍵的破口，並非僅在外部資金的進逼，而在於中工公司派內部股權結構的脆弱。本報進一步追查發現，目前掌控中工經營權的單一最大股東為威京集團旗下的中石化，雖然帳面持股約10％，但其質押比例竟高達 90％以上，這在即將到來的6月股東會改選中，將成為致命傷。

一名熟悉經營權爭奪手法的資深市場人士分析：「依《公司法》規定，雖然股票質押期間出質人仍可領取股息並參與投票，但若質押股數超過選任時持股數二分之一，其超過部分不得行使表決權。換言之，中石化持股雖多，但受到法規限制，實際可動用的票恐怕當場腰斬，僅剩一半。」

這對長期仰賴收購委託書來穩固董事會結構的中工公司派來說，無疑是極大的隱憂，若表決權受限，一旦像寶佳這類口袋深不見底的外部股東發動委託書徵求戰，中工的經營主導權將面臨嚴峻挑戰。

如今，隨著雙方談判破局、寶佳重回市場掃貨，加上中工公司派自身的表決權「封印」危機，這場將在6月登場的董事改選，恐怕將是威京集團掌權以來最驚險的一役。