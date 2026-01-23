寶佳吃中工》沒共識就開戰！ 寶佳閃辭中工董事劍指經營權
中工經營權大戰風雲變色！原以為寶佳集團進駐董事會後雙方將開啟「共治」時代，豈料這場政治聯姻僅維持不到兩個月即宣告破局。中工今（23）日發布聲明，證實寶佳派法人董事鄭斯聰已正式辭任，表面上中工聲稱「尊重」並強調溝通才剛展開，但本報掌握獨家內幕，雙方談判已徹底決裂。
中工經營權大戰，原本以為在去年底寶佳集團人馬進駐董事會後已暫時休兵，沒想到這場「政治聯姻」僅維持不到兩個月就宣告破局！
代表寶佳集團出任中工董事的華建董事長鄭斯聰，於今日遞出辭呈，中工隨後發布聲明證實此訊，這看似單純的人事異動，實則是寶佳集團對威京小沈（沈慶京）下的最後通牒。知情人士直言：「接下來就是開打，因為沒什麼好談，所以寶佳人馬才會辭職。」這句話，正式宣告雙方談判破裂，戰火將全面升級。
談判桌掀桌 「老人家不死心」成破局關鍵
去年底，面對寶佳集團來勢洶洶的持股進逼，身陷京華城案司法泥淖的沈慶京，採取了緩兵之計，主動邀請寶佳參與公司治理，雙方一度營造出共治的和平氛圍。
然而，這場表面的和平今日被徹底撕毀。知情人士向本報透露，寶佳在進入董事會後，發現雙方對於公司未來的經營方向完全無法聚焦，最大的阻礙仍來自於「威京小沈」本人的意志，「雙方沒共識，老人家（指沈慶京）還是不死心、不放手。」既然「談不出結果」，寶佳決定不再陪榜，選擇直接離席，準備在市場上見真章。
寶佳閃辭 中工聲明藏玄機
面對寶佳的翻臉，中工今日傍晚發出的聲明稿也頗具深意，字裡行間充滿了「防禦性」的喊話。
中工在聲明中特別強調：「鄭斯聰就任後已實質參與董事會運作，並完整取得本公司近期營運與重要財務資訊。然而雙方互動才剛展開、溝通機制尚待深化之際，鄭董事即提出辭任，公司予以尊重。」公司最後還不忘強調，將以全體股東利益為核心，持續強化透明溝通。
市場人士解讀，中工這份聲明是在築起「法律防火牆」，暗示寶佳既然已經看過內部機密資訊，未來若發動敵意併購或在股東會上發難，中工已盡了告知義務，並非公司治理有黑箱。
戰火重燃 股東會前哨戰開打
隨著鄭斯聰的辭職，中工與寶佳的關係正式決裂。目前寶佳集團手中握有中工大量籌碼，且資金實力雄厚，未來將持續在市場買股，同時會過徵求委託書，直接在股東會上對決。知情人士對外宣示：「接下來就是為拿下經營權做準備，目標在董事會拿下過半席次。」
反觀威京集團雖然掌握經營權，但大家長沈慶京官司纏身，集團財務調度與銀行團關係備受考驗。這場台股開春後最受矚目的經營權大戲，隨著今日的一紙辭呈，即將要進入最高潮。
其他人也在看
台積電VIP換了？傳魏哲家向蘋果提震撼要求
[NOWnews今日新聞]AI蓬勃發展，並成為時代浪潮，在此之下，傳出蘋果已經不再是台積電的頭號客戶，有知情人士指出，由於台積電主要營收來源已轉向其他領域，未來恐不再給予蘋果優先出貨待遇。此外，台積電...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 60則留言
川普關稅又改口 外資認錯台股再刷新高/聯發科久違開大燈 千金氣勢全場嗨/上班族年後不忍了 留才得加薪18%｜Yahoo財經掃描
美國總統川普取消歐洲關稅帶動，再加上數據顯示經濟仍具韌性，資金回流科技與風險性資產，帶動美股四大指數全面走揚，道瓊上漲0.63%、標普500指數漲0.55%、那斯達克漲0.91%、費城半導體指數漲0.16%。科技巨頭延續多頭氣氛，特斯拉受自駕計程車題材推升走揚4.15%，Meta也在華爾街研究報告力挺下大漲5.66%，輝達則再度受惠「AI基礎建設長線趨勢」論述支撐，小漲0.91%；台積電ADR也同步走揚0.38%，半導體族群維持穩健偏多格局。亞股方面普遍走揚，日股上漲0.29%，韓股走強，盤中再度突破5千點，尾盤漲幅收斂，但仍守住歷史高位，收漲37.54點；港股走強、上證指數也收漲，市場延續偏多氛圍。 回到台股，今（23）日早盤一度站上32,042.44點再寫新高，終場上漲215.43點、收31,961.51點續創收盤新高，成交金額7,959.09億元，周線收連五紅；權王台積電(2330)上漲10元穩盤撐場，電子股仍是主攻方向，千金股則由聯發科(2454)亮燈領軍增添人氣，機器人與低軌衛星等族群輪動接棒，帶動盤面買氣延續，推升大盤續守高檔震盪格局。Yahoo財經編輯室 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
強化機器人布局！國家隊重砸9.1億建倉鴻海 「這檔」飆3根漲停也被搶翻
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股加權指數昨（21）日開低走疲，終場收在31,246.37點，跌513.62點、跌幅1.62%。據「玩股網」統計，觀察八大公股近昨日買...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 5則留言
大牛股動了！ 「這老字號」攻漲停創新高 專家讚：結構轉換大贏家
因川普對格陵蘭態度放軟、帶動美股上揚，台股今（22）日加權指數大漲逾600點，挑戰32000大關；而受惠於AI熱潮、電力需求攀升，台達電盤中一度漲停來到1245元創新高，對此，前台積電工程師、擁有18年投資操盤經驗的基金經理人沈萬鈞曾表示，台達電其實已在電源供應領域稱霸全球長達25年，並正成為AI時代不可或缺的核心角色。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 10則留言
農曆年前抽籤紅包又來了！抽中尖點有望賺逾10萬元
農曆年前台股抽籤紅包又來了！下周將有3檔個股同步展開現金增資公開申購，其中PCB鑽孔概念股尖點（8021）潛在獲利空間最受矚目，抽中1張可望賺逾10萬元，報酬率上看八成，成投資人關注焦點。Yahoo股市 ・ 6 小時前 ・ 4則留言
鴻海攜三菱FUSO合資成立巴士公司 拚下半年完成交易
三菱FUSO卡客車株式會社與鴻海（2317）今（22）日 共同宣布合資成立巴士公司，現任 MFTBC 巴士事業部負責人高羅克人（Katsuto Kora）將擔任新公司執行長，並將以鴻華先進開發的 MODEL T 與 MODEL U 作為首波合作車款，雙方已簽署正式協議，目標於 2026 年下半年完成交易，不過仍需經各方達成最終共識，並取得相關董事會、股東及政府監管機構批准。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 4則留言
聯發科發爐！00929問鼎20元大關 今年績效狠甩0056、00878
IC 設計一哥聯發科（2454）強攻漲停，高股息 ETF 族群也像「挖到黃金」。其中，重壓科技股的復華台灣科技優息（00929）今（23）日盤中一度觸及 19.97 元，距離20 元整數大關僅剩一跳之遙，這也是00929繼2024年7月以來，睽違一年半首度挑戰20元。Yahoo股市 ・ 6 小時前 ・ 7則留言
光寶科宣布以每股54元收購網通廠宇智 最高吃下100%股權
光寶科（2301）今（21）日晚間7點舉行重訊說明記者會，總經理邱森彬宣布，董事會已通過以每股新台幣54元現金，公開收購網通廠宇智股份有限公司（6470）普通股，藉此強化公司在5G Plus與固定無線接入（FWA）等次世代網通市場的策略布局。管理層表示，若此次公開收購順利完成，預期約在9個月至12個月之間，相關綜效將可逐步顯現。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 1則留言
記憶體狂熱大浪！ 謝金河點名「4台廠」：史詩級的價值重估
全球記憶體市場價格走勢持續看漲，業界普遍預期，DRAM與NAND Flash報價將一路強勢延續到明年，在AI伺服器、高效能運算與雲端需求帶動下，供需結構已從過剩快速轉向吃緊。財訊傳媒董事長謝金河指出，這波記憶體多頭行情，不僅是價格反彈，而是一場由產業結構翻轉所引發的「史詩級價值重估」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前 ・ 15則留言
全因老總一句話！電子大廠「股價剛創26年新高」臉綠翻車 股價跳空淪唯一跌停股
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（22）日開高震盪，終場大漲499.71點，以31,746.08點作收，漲幅1.60%，成交金額7924.61億元，本日僅有1檔個...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 22則留言
半導體霸榜不是巧合！今年最猛5檔是它們 市值型被甩後頭
台積電法說會後，AI後市吃定心丸，帶旺台股驚驚漲，緊接台美財報季即將登場，法人看好AI驅動盈餘上修循環有望持續走高，在AI股訂單能見度提升與半導體漲價缺貨外溢帶動下，台股記憶體等相關利基股價一路向上飆升，同步推升台股半導體相關ETF績效衝高。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發表留言
注意股暴增23檔拉警報！台股新二哥、南亞科衝太兇被盯 玻纖布指標「6天猛漲42%」同遭點名
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股昨（22）日止跌強彈，以31,371.13點開出後，跳空飆漲逾600點，終場加權指數上漲499.71點、漲幅1.6%，收在31,746.08點。...FTNN新聞網 ・ 10 小時前 ・ 發表留言
0050和0056今除息！最狂秒填息 363萬股民2/11領息
採季配息、受益人數超過152萬人的國民ETF元大高股息（0056），以及半年配、受益人數破211萬人的ETF人氣一哥元大台灣50（0050）今（22）日除息，受惠台股上漲逾500點，0050上演秒填息，0056最高填息率近7成，363萬股民將在2月11日領息。Yahoo股市 ・ 1 天前 ・ 1則留言
川普「緩兵」效應 外資回補帶隊台股再創高/台達電從大牛變神牛 鄭崇華挑戰富豪榜前四/想搭台積順風車 0050 vs. 0052誰更強｜Yahoo財經掃描
川普宣布取消對歐洲關稅、並稱已對格陵蘭敲定協議框架，市場解讀關稅戰暫時「緩兵」，加上經濟數據未再釋出太多雜音，激勵資金回頭搶進科技股，美股四大指數全面走揚，道瓊上漲1.21%，標普500指數漲1.16%、那斯達克漲1.18%、費城半導體指數更大漲3.18%。科技巨頭表現亮眼，輝達走揚2.95%，晶片設備股艾司摩爾ADR上漲2.57%，英特爾在目標價上修與AI題材加持下飆漲11.72%成為焦點，台積電ADR則呈現小跌。亞股方面偏多表態，日股大漲1.73%，韓股走揚0.87%；港股小漲0.05%、上證指數也收漲，區域股市在美股科技股帶動下延續偏多氣氛。 台股今（22）日火力全開，盤中一度衝上31,890.62點改寫新高，終場大漲499.71點、收31,746.08點續刷新高，成交金額7,924.61億元；權王台積電(2330)帶頭穩盤，漲20元收1760元；鴻海(2317)、廣達(2382)、日月光投控(3711)等同步撐場。資金面看到回流面板與AI題材，多檔個股成交熱絡，推升大盤多頭氣勢續旺。Yahoo財經編輯室 ・ 1 天前 ・ 3則留言
格陵蘭問題有解！美股道瓊大漲588點
[NOWnews今日新聞]美國總統川普（DonaldTrump）21日於瑞士達沃斯世界經濟論壇上，表明不會動用武力奪取格陵蘭，之後又在與北約（NATO）秘書長呂特（MarkRutte）會晤後宣布，已針...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 101則留言
被點名首波CoPoS概念股！這「AOI檢測設備廠」創高後急殺被盯 12月獲利暴增155%轉盈
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導隨著台積電（2330）及日月光（3711）等封測大廠積極擴大產能，帶動AOI檢測、自動2D/3D量測模組需求激增，AOI檢測設備廠晶彩...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
民眾瘋「0050」貸款也要買 分析師：慎防風險
不少投資人想掌握台股成長紅利，會選擇台股ETF，加上近來台股大盤加權指數表現亮眼，有網友在社群上發現，不少人討論貸款買0050，甚至指出這種氛圍幾個月內可能會出問題，也有人認為，最近台股有點過熱，連路台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 1則留言
近一個月飆漲逾2成！台股ETF衝不停 4強將閃亮
在美歐關係和緩下，激勵台股22日收盤大漲將近500點，帶動台股ETF漲幅凌厲，今年來績效前十強皆大漲雙位數，近一個月來更有四檔大漲2成以上，即台新臺灣IC設計（00947）26.58％、新光臺灣半導體30（00904）22.22％、兆豐台灣晶圓製造（00913）22.08％、群益半導體收益（00927）20.45％，全都聚焦科技。工商時報 ・ 15 小時前 ・ 1則留言
K型復甦成形！ AI擠出效應發酵 記憶體晶片不再雨露均霑 大摩點名贏家輸家
摩根士丹利指出，人工智慧正在重塑半導體產業，導致市場出現明顯的「K 型」復甦現象。上游記憶體晶片製造商如 SK 海力士和三星受益顯著，而下游 PC 和手機 OEM 廠商則面臨成本壓力。鉅亨網 ・ 1 天前 ・ 發表留言
電源、被動元件紅光滿面！台達電亮燈飆連3漲炸量238億元 這檔一度大漲8%噴220億元
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導在龍頭股台積電（2330）走強帶動下，台股大盤今（22）日收紅，加權指數最終來到31746.08點，上揚499.71點或1.6%，成交量130...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 發表留言