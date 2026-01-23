寶佳吃中工》沒共識就開戰！ 寶佳閃辭中工董事劍指經營權

中工經營權大戰風雲變色！原以為寶佳集團進駐董事會後雙方將開啟「共治」時代，豈料這場政治聯姻僅維持不到兩個月即宣告破局。中工今（23）日發布聲明，證實寶佳派法人董事鄭斯聰已正式辭任，表面上中工聲稱「尊重」並強調溝通才剛展開，但本報掌握獨家內幕，雙方談判已徹底決裂。

中工經營權大戰，原本以為在去年底寶佳集團人馬進駐董事會後已暫時休兵，沒想到這場「政治聯姻」僅維持不到兩個月就宣告破局！

代表寶佳集團出任中工董事的華建董事長鄭斯聰，於今日遞出辭呈，中工隨後發布聲明證實此訊，這看似單純的人事異動，實則是寶佳集團對威京小沈（沈慶京）下的最後通牒。知情人士直言：「接下來就是開打，因為沒什麼好談，所以寶佳人馬才會辭職。」這句話，正式宣告雙方談判破裂，戰火將全面升級。

談判桌掀桌 「老人家不死心」成破局關鍵

去年底，面對寶佳集團來勢洶洶的持股進逼，身陷京華城案司法泥淖的沈慶京，採取了緩兵之計，主動邀請寶佳參與公司治理，雙方一度營造出共治的和平氛圍。

廣告 廣告

然而，這場表面的和平今日被徹底撕毀。知情人士向本報透露，寶佳在進入董事會後，發現雙方對於公司未來的經營方向完全無法聚焦，最大的阻礙仍來自於「威京小沈」本人的意志，「雙方沒共識，老人家（指沈慶京）還是不死心、不放手。」既然「談不出結果」，寶佳決定不再陪榜，選擇直接離席，準備在市場上見真章。

寶佳閃辭 中工聲明藏玄機

面對寶佳的翻臉，中工今日傍晚發出的聲明稿也頗具深意，字裡行間充滿了「防禦性」的喊話。

中工在聲明中特別強調：「鄭斯聰就任後已實質參與董事會運作，並完整取得本公司近期營運與重要財務資訊。然而雙方互動才剛展開、溝通機制尚待深化之際，鄭董事即提出辭任，公司予以尊重。」公司最後還不忘強調，將以全體股東利益為核心，持續強化透明溝通。

市場人士解讀，中工這份聲明是在築起「法律防火牆」，暗示寶佳既然已經看過內部機密資訊，未來若發動敵意併購或在股東會上發難，中工已盡了告知義務，並非公司治理有黑箱。

戰火重燃 股東會前哨戰開打

隨著鄭斯聰的辭職，中工與寶佳的關係正式決裂。目前寶佳集團手中握有中工大量籌碼，且資金實力雄厚，未來將持續在市場買股，同時會過徵求委託書，直接在股東會上對決。知情人士對外宣示：「接下來就是為拿下經營權做準備，目標在董事會拿下過半席次。」

反觀威京集團雖然掌握經營權，但大家長沈慶京官司纏身，集團財務調度與銀行團關係備受考驗。這場台股開春後最受矚目的經營權大戲，隨著今日的一紙辭呈，即將要進入最高潮。