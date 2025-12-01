寶佳吃中工》讓經營權爭奪戰火降溫 中工釋一席董事給寶佳

中工今（1）日發布重大訊息，法人董事「常理股份有限公司」代表人改由大華建設董事長鄭斯聰出任。董事長周志明表示，近期外界對公司治理多所關注，中工決定以「穩定」為原則，期待在更完整的董事會組成下，推動良性治理，並與大股東寶佳保持正面互動。

引入多元專業，降低經營權揣測

周志明表示，企業永續經營並非僅是短線股權攻防，而是要「為公司找到最有利的路」。他指出，市場對中工股權布局的關注升溫，公司認為引入不同背景與專業的董事，是強化治理架構的關鍵，有助於降低外界對經營權爭奪的聯想。

中工強調，未來治理工作將依制度化程序分工，「公司應專注本業」，在既有框架下穩定推動公共工程、都市更新與資產開發等核心事業。

釋出董事席、避免市場炒作

面對外界關注「釋出董事席」是否象徵權力交換，周志明強調，公司用意單純，是希望不要讓經營權成為市場炒作題材，反而破壞治理秩序。「我們的目的是追求長遠發展與制度穩定」，他說。

目前寶佳在現有持股基礎上，將透過董事會機制參與治理，雙方均強調以市場穩定與制度運作為共同前提，避免外界將股權變化誤解為敵意競逐，讓公司價值回到本業表現與治理品質上。

將16萬股東放在首位 持續聚焦本業

中工指出，身為歷史悠久的上市企業，公司始終將資本市場秩序與16萬名股東的長期利益置於核心位置。未來將持續強化體質、穩健經營，並專注公共工程、都更與資產開發等主要事業線，致力創造更長期、穩定的股東價值。

