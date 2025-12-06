寶佳大愛獎表揚師者典範 教育現場溫暖力量被看見

教育部政務次長劉國偉(前排右4)、前教育部長吳清基(前排左3)與基金會董事長黃昆輝(前排左4)與12位寶佳教育大愛教師合影 (記者攝)

基金會董事長黃昆輝致詞 (記者攝)

12位寶佳教育大愛教師感謝基金會 (記者攝)

教育部政務次長劉國偉致詞 (記者攝)

前教育部長吳清基致詞 (記者攝)

劉國偉次長贈獎給台中市惠明盲校沈思妤老師(右2) (記者攝)

黃昆輝教授教育基金會今天（6日）舉行「寶佳教育大愛獎」頒獎典禮，今年共有12位教師獲獎。頒獎典禮邀請教育部政務次長劉國偉、前教育部長吳清基與基金會董事長黃昆輝共同擔任頒獎人，向長期耕耘教育第一線的教師致上最高敬意。

「寶佳教育大愛獎」今年度獲獎教師包括張芷薺、張嘉錄、沈思妤、吳穎穗、蔡淑蕙、林作逸、江佳盈、黃振裕、林婉宜、廖莉婷、董勳遠、張善婷，共12位來自北、中、南、東各地及不同教育階段的教育工作者。他們以理解孩子為起點，以溫暖與堅定陪伴學生走過困境，不放棄任何一位被貼上標籤、甚至萌生棄學念頭的孩子，展現無私的教育大愛。

廣告 廣告

基金會董事長黃昆輝指出，這些大愛教師透過耐心與信任，一步步找回孩子的亮點與能力，為他們打造永不關門的教室。他強調，大愛教師用微光照亮孩子的人生，也感謝校長與推薦人讓這些故事得以被更多人看見。他並宣布，基金會將補助「團體性質輔導工作計畫」，期望協助更多團隊陪伴孩子成長，「改變從不嫌晚，只要不放棄，就仍有希望」。

教育部政務次長劉國偉表示，閱讀12位教師的故事深受感動，並分享在美國任教時輔導弱勢學生的經驗。他指出，一位願意陪伴、願意相信孩子的老師，往往能扭轉人生方向。「不讓任何孩子被落下，是教育核心價值。」他強調，面對貧富差距、家庭問題與青年迷惘等挑戰，唯有教育能帶來改變，而無私奉獻的教師正是最重要的力量。

今年獲獎教師中，服務於台中市惠明盲校18年的音樂教師沈思妤，是大愛教師典範之一。她以「品格是根、音樂是翼」的理念陪伴身心障礙學生成長，透過旋律走入自閉症孩子的世界，用節奏成為肢體障礙學生的另一雙手，也運用觸覺與聽覺記憶法協助全盲孩子學琴。她曾協助多重障礙、幼時被遺棄的女孩獲得2014年「總統教育獎」，也陪伴極重度遲緩的阿美族男孩成為亮眼鼓手，成功逆轉人生。

「寶佳教育大愛獎」多年來持續表彰默默付出的教師典範。基金會表示，希望透過這些動人的教育故事，鼓勵更多社會力量與教育工作者共同加入，陪伴孩子在最需要的時刻看見光明、走向希望。