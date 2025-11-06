寶佳少東林家宏強勢併購 中工中石化可能變天

寶佳少東林家宏透過華建公告，已砸23億元收購中工持股11.8％。股權已大於中工現在董監持股。圖／翻攝自清華大學臉書

先是「12億元賣出一戶陶朱隱園」拉出亮點，激活了市場對威京集團－中華工程（2515）想像力。接著寶佳旗下華建（2530）公告買進中工持股11.8%，寶佳機構副董事長林家宏明言「目的就是併購」。這場原本在檯下進行的「經營權大戰」正式搬上檯面。面對台灣建築業最擅長併購的寶佳大軍壓境下，中工、甚至最大股東中石化（1314），都可能變天。

寶佳少東林家宏出手併中工（中華工程），姿態完全是勢在必得。透過集團旗下華建明牌公告：「取得股份目的為併購」。目前已砸下23.17億元，依據證券交易法第43-1 條及企業併購法第27條第14項規定，合計持股11.8%。

15家公司及個人持股中，以堡新投資名義取得的16萬5342張、持股比率10.80％最多，其次是源通投資擁有3794張，持股比率0.248％。林家宏本人握有800張、持股比率0.052％。發出公告的大華建設則為1000張，持股比率0.065％。

消息曝光後，中工股價開始暴衝；中石化亮燈漲停、爆大量、法人大舉買進。中工最大股東是中石化、持有10.74％股權，但中石化持有的中工股票中，高達96%已質押給銀行，這也使得威京集團，在中工經營權上攻守顯得被動。事實上，持股結構上，寶佳所取得的11.80%，已大於目前中工董監持股的11.68%。這讓華建公告有十足底氣指出，寶佳集團將自行或支持他人當選中工董事，其進入中工經營核心企圖明顯。

中華工程著名的豪宅建築「陶朱隱園」，是採與亞太工商聯合建方式，依照合建比例分回23%、12戶。圖／中華工程

鑒於寶佳集團建商手頭現金滿滿，加上威京集團公司治理備受質疑，寶佳集團又有併購櫻花建設（2539）皇普建設（2528）、大華建設（2530）、凌泰科技（6198，已更名瑞築建設）的豐富經驗，市場的反應也非常具體，是真的相信中工＋中石化都有可能變天。

中工當然也會奮力一搏，董座周志明寫給員工的內部信中，語氣直接認為這場「禿鷹式掠奪」，不僅是經營權之爭，更關乎中華工程未來命運的關鍵戰役。股價的急遽波動也讓主管機關盯上了中工，中工被列「處置股」，限制撮合5分鐘一次。這意味什麼？意味公司派進場搶股固守的速度會被鎖住。但對寶佳而言，併購時間一拖，能買到股票越便宜、越多張、平均買股成本越低。

那為什麼連中石化都可能變天？因為中石化是中工最大股東。而中工也是中石化最大股，持有4.84%股權，其次是威京開發的1.43%。由於威京集團內部交叉持股，如果失掉中工，可能引發骨牌效應，兵敗如山倒。

中石化擁有大量的土地資產，它更是高雄亞灣區的大地主。圖／高雄市政府



