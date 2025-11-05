寶佳拿下中工 意圖恐為中石化！今爆量漲停

▲中石化今（5）日開盤不斷狂飆，午盤漲停鎖死，而中工開高走低，截至午盤再度翻紅。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 房地產開發商寶佳集團近日取得中工逾1成股權，董座更證實投資中工就是以併購為目標，市場推測，寶佳背後的意圖就是投資中石化，由於中石化擁有龐大的土地資產。消息之下，中石化今（5）日開盤不斷狂飆，午盤漲停鎖死，而中工開高走低，截至午盤再度翻紅。

中石化早盤開高後，股價直直飆，午盤漲停鎖死在8.87元，成交更是爆出逾25萬張，午盤還有31000張正排隊委買。

中工股價則開高，但一路走低，截至午盤再度翻紅，上漲逾1%。

中工今年股東會年報中顯示，中石化持有中工10.735%股權，是第一大股東。中工亦持有中石化股權約4.84%，同樣是第一大股東。而中石化持有中工的股票已96%比重質押給銀行，因此中工經營權相對不穩定，傳聞寶佳相中中工其實是背後中石化的龐大土地資產。

中石化在台南、高雄、苗栗等地，總計持有80萬坪土也資產，尤其去年曾處分的高雄土也最值錢，目前仍持有3.9萬坪土地，其中3.6萬坪位於前鎮亞灣區，今年9月曾公告標售，底價超過300億元卻流標，此外台南安順土地也有約11.2萬坪。

中石化上半年財報受石化本業需求疲軟、同業擴產導致供過於求，以及美國對等關稅政策等多重因素衝擊。合併營收為114億元，較去年同期減少30%，稅後淨損為19億元，相較去年同期獲利4億元大幅衰退，每股虧損0.51元。

公司預期到明（2026）年將處於一個較艱困的過渡期，透過活化土地資產充實營運資金，新事業領域（新能源、5G 通訊、半導體材料）尋求突破，預計 2026 年下半年至 2027 年開始對營收產生較顯著貢獻。

