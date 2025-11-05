寶佳欲併中工 林家宏：講忠誠是空話、公司強才能加薪

（中央社記者何秀玲台北5日電）中工經營權之爭浮上檯面，寶佳集團旗下華建4日公告取得中工持股11.8%，目的為併購。寶佳機構副董事長林家宏今天首度對外表示，企業永續競爭力不來自口號，而是回到最實際三件事：盈利能力、組織運作效率與人才的尊重與報酬。

中工3日發出聲明表示，寶佳以「禿鷹掠奪方式」短時間大量取得股權，恐引發公司治理疑慮，中工董事長周志明更以「出師表」為題，向全體員工發出內部信，指此場爭奪戰不僅是經營權之爭，更是關乎中華工程未來命運的關鍵戰役，他呼籲員工應團結一致，堅定支持現有團隊，捍衛公司治理與專業自主。

廣告 廣告

林家宏今天晚間發出新聞稿表示，只要公司治理失衡，效率低落，沒有尊重股東與員工利益，任何「講情懷、講忠誠」口號都是空話；「我不要員工講忠誠，我要讓員工有值得忠誠的理由。」林家宏說，當企業本身健康、制度透明、績效可被衡量，員工薪酬才有可能持續提升。

他指出，企業經營者責任不是「節省成本壓低薪資」，而是透過正確的投資、策略布局與經營效率，讓公司有足夠能力給員工加薪，讓股東有回報，讓客戶得到價值。

他也認為，公司要長期站穩，競爭力必須回到專業決策與制度治理，而不是人治；因此提高組織效率、提升治理透明度、提升員工薪資，不是對員工的施捨，而是讓公司更強的必要條件。（編輯：楊凱翔）1141105