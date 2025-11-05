寶佳與中工的經營權之戰開打 少東林家宏：不要只喊口號

寶佳集團副董林家宏罕見發聲，表示任何「講情懷、講忠誠」的口號都只是空話。

寶佳集團與中華工程（中工）的經營權之爭全面開打，中工11月3日發聲明指控：全台最大建商寶佳集團成員堡新投資股份有限公司以「禿鷹掠奪」方式，在短時間內大量買進中工股票，中工董事長周志明也向內部員工發出「出師表」，呼籲員工「堅定立場，守住70年的中工榮耀」。寶佳機構副董事長林家宏今（5）日表示，企業的永續競爭力，不來自口號，而是：盈利能力、組織運作效率與人才的尊重與報酬。

中工於11月3日發接連發布兩聲明，表示已收到堡新投資股份有限公司（寶佳集團成員）內部人申報作業，指其以禿鷹掠奪方式短時間內大量取得中工股權，持股已逾一成，引發市場與公司治理之疑慮。

中工認為，寶佳集團於去年威京集團沈慶京主席遭檢方以押人取供方式偵辦，沈慶京拒絕配合違法供述之後，懷疑寶佳集團當時受政治司法影響，趁火打劫，去年年底左右，就已利用其他自然人及法人陸續買進中工股票，藉以規避申報程序，實已違反證券交易法相關規定。

中華工程鄭重呼籲檢調及主管機關調查堡新購股資金來源是否涉及不法。中工董事長周志明近日以內部信件向全體員工強調，此次事件不僅是經營權之爭，更關係到成立70多年的中工未來的發展與企業命運，呼籲全體同仁團結一致、堅定立場。

寶佳機構旗下的大華建設（華建）昨（4）日公告，至昨天為止，已從公開市場購入（中工）股權約11.8%，且表明取得股份的目的即併購，不僅意味著寶佳集團已足準備，更顯示這場經營權之爭正式開打。

寶佳機構副董事長林家宏表示，「幫員工加薪，不是情義，是責任；為股東創造利益，不是口號，是成果。」林家宏表示，企業的永續競爭力，不來自口號，而是回到最實際的三件事：盈利能力、組織運作效率與人才的尊重與報酬。

他指出，企業經營者的責任不是「節省成本壓低薪資」，而是透過正確的投資、策略佈局與經營效率，讓公司能夠有足夠的能力給員工加薪，讓股東有回報，讓客戶得到價值。

只要公司治理失衡，效率低落，沒有尊重股東與員工利益，任何「講情懷、講忠誠」的口號都只是空話。「我不要員工講忠誠，我要讓員工有值得忠誠的理由。」林家宏表示，只有當企業本身健康、制度透明、績效可被衡量，員工薪酬才有可能持續提升。

林家宏強調，真正的經營者不是要求別人奉獻，而是先讓組織能給得起。公司要能長期站穩、競爭力必須回到專業決策與制度治理，而不是人治。因此，提高組織效率、提升治理透明度、提升員工薪資，不是對員工的施捨，而是讓公司更強的必要條件。

