寶來不老跨年趴三十一日登場 巴大雄領軍山城迎接二○二六年

為延續冬季山城旅遊熱度並活絡觀光人潮，由茂管處主辦，由六龜觀光休閒協會承辦的「二○二五—二○二六寶來不老溫泉季」，將於十二月三十一日晚間，在六龜寶來地區的美崙山溫泉渡假山莊舉辦壓軸活動「寶來不老跨年趴」。

本次活動邀請歌王巴大雄領軍，攜手黑色素樂團、全凱傑及尿布樂團登台演出，陪伴民眾在群山環繞中倒數迎接二○二六年。活動現場並規劃「夢想職業派對」主題，鼓勵參加者發揮創意穿著職業造型參與，完成指定互動可獲得園遊券回饋。

茂管處表示，本次跨年活動主打結合原民音樂風格與山城夜色，民眾可一邊隨音樂搖擺，一邊感受群山環繞的自然氛圍，搭配美食餐車與舞台演出，讓跨年不只是短暫倒數，而是一段與自然同行的山城體驗，為一年畫下完美句點。

代理處長鄭偉宏表示，東高雄素有「高雄後花園」之稱，自然資源與人文景觀豐富，寶來、不老溫泉區泉質細緻滑潤，長年深受遊客喜愛，並曾獲「台灣好湯—金泉獎」肯定。期盼透過跨年活動與溫泉旅遊結合，吸引民眾在秋冬泡湯時節走進六龜，順遊周邊景點，感受節奏悠緩的山城魅力。

茂管處指出，六龜地區適合規劃從白天延續至夜晚的慢旅行行程，白天可走訪山城步道、親近自然，或品茗在地原生山茶，入夜後回到寶來、不老溫泉區泡湯放鬆，再參與跨年活動，在山城夜色中為一年畫下句點。