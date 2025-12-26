寶來不老跨年趴３１日晚登場 藝人巴大雄領軍ｈｉｇｈ迎２０２６

茂管處寶來不老跨年趴將於１２月３１日晚間在美崙山溫泉渡假山莊前登場，由藝人巴大雄領軍ｈｉｇｈ迎２０２６的到來。（記者鄭伯勝翻攝）

記者鄭伯勝／高雄報導

茂林國家風景區管理處結合該處舉辦的「２０２５-２０２６寶來不老溫泉季」，將於十二月三十一日晚上在美崙山溫泉渡假山莊舉辦「寶來不老跨年趴」壓軸活動，邀請歌王巴大雄攜手多組樂團陪伴民眾在群山環繞中告別２０２５年，邀請民眾一邊舉杯暢飲、一邊隨著音樂搖擺迎接２０２６年的到來。

茂管處表示，六龜適合規劃一趟從白天延續到夜晚的慢旅行程，白天可走訪山城步道、親近自然或品茗六龜原生山茶，感受山林氣息；傍晚後回到寶來不老溫泉區泡湯放鬆，享受滿滿芬多精的自然體驗，再參與跨年活動，在山城夜色中為一年畫下句點。

跨年活動現場規劃「夢想職業派對」主題，鼓勵民眾以創意職業裝扮參與活動，並可獲得園遊券回饋，結合美食餐車與舞台演出，讓跨年不只是倒數時刻，而是一段與自然同行的山城旅程。

茂管處代理處長鄭偉宏表示，東高雄自然資源豐富多元，同時也是高雄原生山茶的重要產地，並擁有寶來花賞溫泉公園、新威森林公園、神威天台山、諦願寺、十八羅漢山等具代表性的自然與人文景點，四季皆具魅力。六龜溫泉亦享有盛名，寶來及不老兩大溫泉區擁有泉質細緻滑潤的「美人湯」，並曾榮獲「台灣好湯-金泉獎」最佳ＣＰ值大獎。邀請民眾把握秋冬泡湯時節，走進六龜山城，結合跨年行程順遊東高雄景點，感受貼近自然、節奏悠緩的山城魅力，更多活動資訊請至茂管處臉書粉絲專頁「Ｆｕｎ心遊茂林」掌握最新消息。