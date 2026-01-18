寶來消防隊結合賞梅活動 強化冬季防火與一氧化碳中毒預防宣導

六龜區公所於十七、十八日結合茂林國家風景區管理處、六龜觀光休閒協會及高雄市竹林休閒農業區等單位，在六龜區三叉工坊舉辦「梅開盛景‧樂動山城」活動；高市府消防局寶來消防分隊亦配合活動人潮進行冬季防火及防災宣導，期盼遊客在欣賞梅花盛放之際，同步提升居家安全意識。(見圖)

消防局今(十八)日說明，這次宣導特別提醒民眾，寒流來襲時使用電暖器、電熱毯等高功率電器，務必遵守「用電不超載」原則，並採用獨立插座，避免電器與床單、窗簾等可燃物過度接近，以降低火災發生風險；同時，冬季因天冷緊閉門窗，若瓦斯熱水器安裝不當或通風不足，易導致廢氣無法排出而引發一氧化碳中毒。消防分隊呼籲民眾使用瓦斯熱水器時務必保持環境通風，並定期檢查設備，確保居家安全。

寶來分隊並再次向民眾宣導電氣使用「五不一沒有」原則，包括「用電不超過負載」、「電線不捆綁折損」、「插頭不潮濕污損」、「電源插座不用不插」、「電器周圍不放可燃物」，以及「沒有安全標章的電器不要使用」。消防分隊強調，落實日常用電安全，小小動作即可有效降低事故風險，做到保暖也保命。

另呼籲民眾儘速完成住宅用火災警報器設置，能在火災初期發揮警示作用，共同守護生命與財產安全。