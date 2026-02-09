寶傑哥回來了！3／2起《寶傑點兵》鎖定《EBC東森財經台》

《寶傑點兵》將在3月2日起每周一至周五晚間9時播出。（圖／翻攝自寶傑點兵／寶傑怎麼說 臉書）





休息一年後，知名主持人劉寶傑正式回歸螢光幕，這次選擇《EBC東森財經台》，面對全球百年變局重新出發，暢談國際情勢、科技AI、經濟、體育，不只當媒體守門人，更要當趨勢獵人，而他還跨足網路深入解析時事，全新節目《寶傑點兵》3月2日開始將正式播出

劉寶傑回來了

主持人劉寶傑：「我準備好了，你呢？我是劉寶傑，帶你精準出擊。」這不只是廣告，知名主持人劉寶傑真的回來了，身穿招牌西裝，休息一年的他精神抖擻，這一年來也沒閒著，因為世界的變化也讓他下定決心，要站回第一線。

主持人劉寶傑：「這一年我就是純粹在休息，就是走路、吃飯、運動健身，我只做這些事情我其他都沒有，我工作太久了，我等於說從退伍就開始工作，一直到去年，我幾乎沒有中斷過，最近這一段時間，我覺得這個世界有很大的變化，我都覺得好像應該要走到第一線，去掌握那樣的一個脈動。」

劉寶傑重磅回歸，這次選擇財經台，面對全球百年大變局重新觀察，從日本政治版圖轉變、美中對抗加劇、川普效應、到AI引領世界，劉寶傑不只是要做個媒體守門人，更要擔任「獵人」角色。

主持人劉寶傑：「現在的媒體光是做好傳播，並沒有到位，因為現在很多的社群網站，很多的已經取代你了，所以你必須要在這個時候存活，是你要有觀點你要有想法你要有目標，選擇財經台就是因為，我覺得我可以在這個地方，好好的把我想說的東西把它說清楚。」

節目內容

新聞時事、政治、體育、經濟，包羅萬象無所不談，而他除了重拾電視老本行，更要進軍網路，深入剖析所有議題，不管是AI網路的崛起、外星人的全新進展，千奇百怪都能暢所欲言。

主持人劉寶傑：「比較細膩的必須要一對一深談的，這個部分我們可能會放在網路，而且網路可能也會做比較多，像過去關鍵時刻那樣，比較千奇百怪，比較特別的它可能不是那麼大眾。」

《寶傑點兵》點出全球布局，眾所矚目，令人期待的劉寶傑，即將在3月2日起每周一至周五晚間9時於《EBC東森財經》57台播出，並另於每周三、四晚間6時在YouTube頻道獨家播出《寶傑怎麼說》，帶您看清世界情勢。主持人劉寶傑：「我是劉寶傑，我回來了。」

