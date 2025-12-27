寶兒傳離開富邦啦啦隊？IG突洩難過心聲：相信一切是最好的安排

寶兒突然在IG宣洩心聲，讓粉絲擔心是不是要離開啦啦隊。（圖／IG@sdd776941）

偶像女團Popu Lady成員寶兒，自2024年起決定轉型，以Fubon Angle啦啦隊的身分重回舞台表演，成功點燃話題。怎料，兩年過去了，寶兒今（27日）凌晨突然在IG限時動態分享難過心聲，讓粉絲擔心是不是要退出啦啦隊。

寶兒近期推出個人首本寫真書，完美詮釋自己性感好身材，無論是海邊比基尼，還是在家運動的火辣背心，所有風格都能駕馭，也突破以往保守的尺度，讓粉絲驚呼連連，創下亮眼的銷售佳績。

但在27日凌晨，結束錄影工作的寶兒，突然在IG上宣洩心聲，透露他一回到家，就收到公司通知，「當下覺得很突然，既難過也很捨不得，不過還是鼓勵了自己，寶兒妳很棒，心中依然充滿感謝，相信一切都是最好的安排。」

貼文曝光後，立刻引發粉絲騷動，紛紛喘測是不是和離開啦啦隊有關，在網路上造成討論。時間回到2024年3月，寶兒正式官宣加盟富邦啦啦隊，同時也是台灣演藝圈首位藝人跳啦啦隊的首例，引起不小話題，寶兒當年也以「夢想成真」來形容此事，強調自己非常想念舞台表演。

至於是否和啦啦隊有關，截稿前，富邦球團公關則向《中時新聞網》表示不太清楚；寶兒的經紀人則尚未回應。不過，寶兒將在明（28日）天下午出席寫真書的分享見面會，屆時會邀請媒體記者，有望親自說明一切。

