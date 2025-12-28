寶兒哭了！突收「不續約通知」跳啦啦隊恐喊卡 嘆：很難過

女團Popu Lady成員吳昀廷（寶兒）2024年加入富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，近來推出個人寫真書《Babe Fantasy》。28日她出席粉絲見面會時，談到2026年是否繼續在富邦悍將啦啦隊Fubon Angels應援？透露與球團的合約即將到期，稱有收到通知「疑似不會續約」，讓她淚崩直呼「當下收到消息覺得好突然，也覺得很難過。」但目前仍在溝通中，一切以球團公布的資訊為主。

寶兒28日稱2026年與富邦悍將啦啦隊的合約將到期。（圖／翻攝自寶兒臉書、記者郭竹倩 攝）

廣告 廣告

寶兒近日在IG限時動態透露「收到公司的消息」，引起球迷猜測她將離開富邦悍將啦啦隊。對於其他啦啦隊女孩有無給予關心，她28日表示雖然每個人合約狀況不同，「她們有看到我的限動，很多女孩都有關心我，我很難過，如果不在（啦啦隊）了，我就沒有那麼多時間可以跟她們相處了。」表示若沒和球團成功續約，也會持續在演藝工作上努力，未來也想發行單曲。

寶兒落淚。（圖／記者郭竹倩 攝）

寶兒在個人寫真書《Babe Fantasy》辣曬姣好身材。（圖／創意市集出版社提供）

此外，寶兒在個人寫真書《Babe Fantasy》首度挑戰性感尺度，更為拍攝狂練核心、控制飲食，在拍攝前進行高強度健身訓練，核心、腹肌天天操不間斷，可說是「瘦身狠招全用上」，拍攝期間寶兒一度瘦到41公斤、體脂僅剩18%，BMI更低到僅16.1，體內年齡量出18歲。她笑說：「真的很累，但看到成果後覺得一切都值得！」

延伸閱讀

地震「救命神器」曝光！日專家：裝「感震斷路器」可防引發大火

強震後氣象署科長「歪領帶」開記者會 交長按讚、網喊：辛苦了

7.0強震後三芝步道護欄倒塌！ 新北水利局火速拉設警戒線