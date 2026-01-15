寶兒寫真火辣 展露健美線條

Popu Lady成員寶兒推出個人寫真書，分享幕後秘辛。

記者戴淑芳∕台北報導

Popu Lady成員寶兒推出個人寫真書《Babe Fantasy》，大方展露健美線條，辣出新高度，但卻自揭情緒崩潰！

寶兒接受POP Radio《POP有夠靚》主持人吳怡霈專訪時表示，從來沒想過自己會出版寫真書，這次全權親力親為，甚至出動價值高達6位數字、逾200隻私人收藏的達菲熊，讓寶兒在過程中壓力大到幾度爆哭，自招是「最麻煩的甲方」。

寶兒2個多月裡保持緊繃狀態，為了呈現零死角的曲線，她除了加強體態管理維持低體脂、每天穿塑身衣塑形，也在腹部、臀部與大腿等加重局部核心訓練，寶兒希望大家能從寫真書感受到滿滿的誠意！