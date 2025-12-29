寶兒才傳離開富邦！啦啦隊總監相中她：非常開心

寶兒日前透露，她已收到球團通知，明年合約到期後可能不續約。（圖／翻攝自寶兒IG）





曾為女團「Popu Lady」成員的寶兒（吳昀廷），於2024年加入中華職棒富邦悍將啦啦隊Fubon Angels。當她逐漸熟悉啦啦隊舞台並融入團隊時，卻傳出球團可能在明年不再續約的消息，讓她感到相當難過。對此，啦啦隊總監豆芽（林裕庭）出面表示，「非常開心邀請她」。

據了解，寶兒近日在個人寫真書發表活動中透露，她已收到球團通知，明年合約到期後可能不續約。她表示，得知消息當下心情低落，「因為我現在跟女孩們也相處得滿好的，我其實是一個慢熟的人，第一年還沒有那麼熟悉，第二年終於覺得可以去E人路上。」

寶兒也坦言，她不清楚球團不續約的原因，但仍希望事情能朝好的方向發展。她也強調，即便未來無法繼續擔任啦啦隊，也將持續藝人工作，並期盼明年有機會推出個人單曲。

寶兒坦言，她不清楚球團不續約的原因。（圖／翻攝自寶兒IG）

粉絲們得知消息後，也在社群上留言支持寶兒：「加油，希望明年還是看得到妳的消息」、「加油！寶兒，邦邦永遠的18號～希望您未來能順利～也不要放棄回來當啦啦隊！」

啦啦隊總監相中寶兒

根據《三立新聞網》報導，寶兒好友豆芽得知消息後表示，雖然替寶兒感到難過，「但是又覺得身為球隊的我，太高興了，我非常開心邀請她」。豆芽透露，過去寶兒擔任富邦啦啦隊時，曾受到規定限制，無法參與排球啦啦隊活動，但她能理解球隊的考量，也明白寶兒的心情。

豆芽表示，雖然替寶兒感到難過，但身為球隊的她，「非常開心邀請寶兒」。（圖／翻攝自豆芽IG）

事實上，豆芽自身也有豐富的啦啦隊經歷，她曾是Passion Sisters及Fubon Angels成員，也曾擔任電豹女總監。如今，她擔任台中職業排球聯盟連莊啦啦隊總監，對啦啦隊運作相當熟悉。而豆芽深知寶兒在舞台上的努力與熱情，作為好友，她也希望能提供支持與幫助，協助寶兒在職涯上有更多發展機會。



