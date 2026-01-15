寶兒曬小蠻腰性感火辣零死角好身材 內衣寫真曝光網大讚

寶兒為了寫真書親力親為。（授權自創意市集出版《Babe Fantasy·寶兒寫真書》）

Popu Lady成員寶兒推出個人寫真書《Babe Fantasy》，她在書中大方展露健康性感的腰部曲線，還積極鍛鍊核心維持緊實身材；寶兒接受POP Radio《POP有夠靚》主持人吳怡霈專訪，她表示「從來沒想過自己會出版寫真書」，這次全權親力親為，甚至出動價值高達6位數字、逾200隻私人收藏的達菲熊，讓寶兒在過程中壓力大到幾度爆哭。

寶兒自招是「最麻煩的甲方」，在寫真書籌備時常常半夜傳訊息找攝影師討論，讓吳怡霈聽了忍不住虧她「都讓攝影師晚上沒辦法好好睡覺」。寶兒自認私底下對展露身材較無自信，這次接受公司老闆提議拍寫真書，除了因為「長大了」，也希望能享受每個階段的自己。

寶兒說，女團時期最大尺度就是短裙，通常不被允許有性感的形象，這次書中一連20多組造型，當中也不免俗選有布料較少的內衣與泳裝，是寶兒覺得在拍攝上最具挑戰的拍攝。寶兒說，其實平常她和一般人一樣，身上常有「一團小肉」，這次為了呈現零死角的曲線，她除了加強體態管理維持低體脂、每天穿塑身衣塑形，也在腹部、臀部與大腿等加重局部核心訓練，寶兒希望大家能從寫真書感受到滿滿的誠意，對於如何保持好體態？寶兒則十分推薦女孩們進行核心運動訓練。

寶兒日前上電台宣傳新作。（POP Radio提供）

Popu Lady成團已13周年，成員雖各有發展，但感情仍十分緊密。寶兒感受到每一位團員都慢慢地越來越成熟，她說，自己比較直接，有話不吐不快的個性，在早期可能被公司貼上不夠圓滑的標籤，與洪詩相比，更顯得對方是溫柔且富有智慧。寶兒一談起洪詩，就語帶敬佩地表示「她是我看過最完美的女性」，寶兒說，曾經洪詩和自己一樣都很怕痛，但對方卻能從不耐疼痛的女孩到歷懷孕生子，讓寶兒連聲稱讚「太勇敢了」。

