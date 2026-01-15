寶兒罕見脫了！為寫真苦練核心雕塑好身材 只穿內衣直呼好害羞

記者鄭尹翔／台北報導

寶兒推出寫真。（圖／POP Radio提供）

Popu Lady成員寶兒首度推出個人寫真書《Babe Fantasy》，突破過往女團時期較為保守的形象，在書中大方展現健康性感的身體線條，消息曝光後立刻引發粉絲關注。寶兒坦言，從沒想過自己會出版寫真書，這次希望記錄並享受人生不同階段的自己。

寶兒日前接受 POP Radio《POP有夠靚》主持人吳怡霈專訪，透露寫真書全程親力親為，從企劃、造型到拍攝細節都親自把關，自嘲是「最麻煩的甲方」，常半夜與攝影師討論畫面，壓力大到數度爆哭，甚至出動價值6位數、超過200隻的私人收藏達菲熊入鏡，讓拍攝過程既夢幻又充滿挑戰。

談到罕見穿著清涼造型，寶兒表示私下對身材並不算有自信，但為了呈現最佳狀態，她加強體態管理、維持低體脂，並針對腹部、臀部與大腿進行核心訓練，希望讀者能感受到她對《Babe Fantasy》的滿滿誠意，也鼓勵女孩們多做核心運動維持好體態。

Popu Lady成團13周年，成員各自發展但感情依舊緊密。寶兒特別提到洪詩，直言對方是「我看過最完美的女性」，從怕痛的女孩到成為母親，讓她十分敬佩。完整專訪內容將於1月17日上午10點在《POP有夠靚》播出。

