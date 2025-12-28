寶兒認了可能離開 Fubon Angels 落淚直喊好不捨

寶兒今出席記者會。（圖／創意市集出版社提供）

Popu Lady成員寶兒去年加入富邦悍將啦啦隊 Fubon Angels，日前在IG發文，被外界解讀為可能離開啦啦隊。今（28）日她出席寫真書簽名會時，也正面回應相關傳聞，坦言確實有可能不會與富邦續約。

寶兒坦承有可能離開富邦。（圖／創意市集出版社提供）

寶兒前陣子在IG發文表示收到公司消息，並提到：「當下收到消息覺得好突然，也覺得很難過。」引發球迷討論。被問到該文是指什麼，寶兒説：「公司前晚有跟我提說明年合約到期，富邦有可能不會跟我們續約。但公司目前都還在爭取中，所以一切都還是以富邦球隊正式公佈為主。」

廣告 廣告

回顧加入啦啦隊的生涯，寶兒說：「這兩年真的很開心，在球隊學習到很多，交到很多好朋友，非常感謝富邦給我這個機會，為球隊效力。我在富邦也還有任務未完成，一月還有好幾場球賽，一樣會亮麗出場。接下來就是等球團的正式發佈訊息為主，萬一真的不續約，那一定是球隊有所考量，我也會欣然接受。」寶兒說完便落淚，她說：「一想到要跟隊員們分開就好捨不得喔！很謝謝我的隊員們將我從一個大I人變成E人。」

由於寶兒生日即將到來，粉絲現場準備蛋糕跟鮮花要送給她，祝她生日快樂，現場粉絲大唱生日快樂歌，也讓他再次感動落淚。現場主持人問她生日願望，她笑說：「希望可以有自己的單曲，希望經紀公司可以幫我圓夢。」更向粉絲喊話：「沒想到現場有這麼多人來，所以我一進來看到這麼多人嚇到了！原來還有這麼多人支持我，答應我之後每次活動都要盡量來看我喔！」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

規模7.0強震！麥當勞燈狂晃一群人超淡定 他笑：會跑沒資格叫花蓮人

7.0強震！外籍女看護不逃「肉身護臥床嬤」 反被長輩暖心安撫逼哭6萬網友

深夜7.0強震！ 地震中心科長45分鐘內「領帶歪歪」召開記者會