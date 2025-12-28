寶兒2年啦啦隊生涯恐喊卡！無預警收富邦「不續約通知」崩潰落淚
Popu Lady成員寶兒淡出演藝圈後，轉戰富邦悍將Fubon Angel啦啦隊，然而昨（27日）她在社群平台發文吐露心聲，疑似被球團退隊，今日出席《Babe Fantasy‧寶兒寫真書》新書分享見面會，她提及此事忍不住落淚，透露有收到球團通知說明年不打算續約，「我收到的當下還是會覺得好突然，也會覺得很難過。」強調目前仍在努力溝通中。
寶兒透露自己加入富邦2年，近來才和隊友們變熟，沒想到竟然收到壞消息，「這兩年我還是成長了很多，可以在富邦球團效力我也覺得很開心，我希望一切都是好的地方發展。」儘管有點錯愕，但她目前還在努力爭取，希望未來有機會繼續待在富邦。
被問到其他女孩們是否有給予關心，寶兒情緒激動，忍不住落淚，「她們有看到我的限動，很多女孩都有關心我，她們的文字也很不捨，我就覺得很難過，如果不在了，我就沒有那麼多時間可以跟她們相處，本來就很少了。」未來不跳啦啦隊，她也會繼續往演藝圈發展，相信一切都會有好結果。
寶兒有感而發表示：「我在富邦也還有任務未完成，一月還有好幾場球賽，一樣會亮麗出場。接下來就是等球團的正式發布訊息為主，萬一真的不續約，那一定是球隊有所考量，我也會欣然接受。」寶兒也不捨說：「一想到要跟隊員們分開就好捨不得喔！很謝謝我的隊員們將我從一個大I人變成E人。」
