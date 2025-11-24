寶刀不老！C羅「倒掛金鉤」美技 今年9場進10球

葡萄牙超級球星C羅在沙特聯賽，上演一記精彩的「倒掛金鈎」成功破門，讓對方守門員無能為力、全場陷入瘋狂，也幫助球隊「艾納斯」繼續在沙特職業​​聯賽中穩坐榜首。而韓國球星孫興慜也在美國職業足球大聯盟季後賽中梅開二度，帶領洛杉磯足球俱樂部在正規時間逼和溫哥華白帽隊，進入12碼罰球大戰，不過洛杉磯最終仍不敵溫哥華白帽隊，錯失西區決賽資格。

葡萄牙超級球星C羅以一記精彩的「倒掛金鈎」成功破門，為艾納斯拿下第四分，以4比1打敗對手。（圖／達志影像TPG）

C羅在比賽中展現出驚人的身體素質和技術能力。當隊友傳出一記精準的傳中球時，C羅沒有等球落地，而是迅速調整腳步，背對球門在空中做出腳踏車動作，隨即完成一記華麗的倒掛金鈎，球應聲入網，守門員完全來不及反應。這個精彩進球讓全場觀眾沸騰，C羅也在球迷熱烈的歡呼聲中開心地繞場慶祝。

值得注意的是，40歲的C羅，仍展現如此精湛的技術和驚人的爆發力，這也是他本賽季在沙特聯賽中的第10個進球。這場比賽最終艾納斯隊以4比1的比分取得勝利，也幫助球隊在聯賽中取得9連勝，繼續保持聯賽第一的位置。

比賽中，艾納斯隊還有其他精彩的攻勢。球評表示，有一次進攻中，球員將球撥到後方，射門被守門員撲救，但反彈球最終越過了底線。另一方面，韓國球星孫興慜在美國職業足球大聯盟季後賽中也有出色表現。他效力的洛杉磯足球俱樂部在對陣溫哥華白帽隊的比賽中，孫興慜梅開二度，幫助球隊在正規時間以2比2逼平對手。不過，當比賽進入12碼罰球大戰環節時，孫興慜的罰球卻踢飛了。最終，洛杉磯足球俱樂部以2比4的比分落敗，失去了晉級西區決賽的資格。

