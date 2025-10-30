寶可夢卡也能鑑真！買不到的日本娛樂，Mercari從台灣出發打造全球「挖寶文化」

日本最大C2C市集Ｍercari登台一年爆紅，日本商業總監、台灣事業負責人石川佑揭開「挖寶經濟」新藍圖——從AI翻譯、在地退換貨到安心鑑定，讓收藏變成文化交流。

日本最大網購市集Mercari於10月23日正式宣布全球共通應用程式 「Mercari Global App」 在台灣首發，並揭示未來三年在地化發展藍圖。Mercari日本商業總監、台灣事業負責人石川佑（Yu Ishikawa） 強調：「台灣用戶對日本商品與文化的熱情超乎預期，Mercari希望以台灣為起點，打造全球都能安心挖寶的跨境購物生態系。」

Mercari日本商業總監、台灣事業負責人石川佑。Mercari提供

台灣用戶破30萬，成亞洲跨境戰略核心

Mercari自2024年正式進入台灣市場以來，用戶數一年突破30萬，成為成長最快的海外市場之一。根據官方數據，過去三年跨境商品交易總額（GMV）成長15倍，截至2025年6月會計期間更達 1000億日圓（約200億台幣）。

石川佑分析，成功關鍵在於 「稀有性 × 信任感」。「Mercari上有許多其他市場買不到的日本娛樂、嗜好與收藏商品，如限量模型、懷舊卡牌、動漫週邊等，這些獨特性商品最能打動台灣用戶。」他指出，簡單的操作介面與直覺化支付設計，讓用戶更容易信任跨境交易。「我們不只是一個交易平台，而是一座連結文化與情感的橋樑，」

Global App升級登場，全新介面更輕盈

此次推出的Mercari Global App，象徵品牌跨境業務的關鍵轉型。相較過去以網頁版為主的購物方式，新App以流暢操作與質感設計為核心，提供「更輕盈、更沉浸」的使用體驗。

「我們希望讓消費者不只是買東西，而是享受整個挖寶的過程，」石川佑表示。App預計於2026年推出更新版本，屆時可於App內完成下單、付款、物流追蹤，並陸續新增預售、競標、官方認證徽章與檢品服務，讓消費者能更安心地從日本賣家購入正品。此外，未來企業品牌與法人賣家也將能直接上架，讓一般消費者能一站式選購可信賴的日本商品。

談及與亞馬遜（Amazon）的市場關係，石川佑直言：「我們與亞馬遜的模式完全不同。亞馬遜屬於B2C新商品平台，而Mercari是C2C交易市場，更貼近收藏家與創作者的世界。」他進一步說明，Mercari提供的不僅是商品，而是一種文化體驗。「這樣的市場定位在全球仍然稀有，我們希望讓更多人藉由收藏了解日本文化與創意精神。」他強調：「我們不是在競爭，而是在擴展文化的邊界。」

Mercari宣布台灣會員破30萬人，並推出官方全球版Global App。Mercari提供

AI翻譯 × 台灣客服：高端收藏鑑定制度，保障真偽與信任

Mercari Global App 內建 AI翻譯功能，能自動辨識商品資訊並即時轉換語言，搭配人工審校確保語意精準。「我們結合AI的速度與人工的細膩度，讓跨境購物更自然、沒有距離感，」石川說。他同時透露，針對退換貨需求，Mercari計畫於台灣設立專屬據點。「我們將建立收貨中心，提供原地退換與售後支援，讓用戶在台灣就能快速完成後續流程。」此舉象徵品牌跨境服務的在地化邁出重要一步。

隨著高價收藏市場崛起，Mercari也強化「安心鑑定」制度。石川佑指出：「不論是愛馬仕、LV等精品，或是寶可夢卡牌、限量模型，我們都由日本認證的法人賣家經營，並經過官方鑑定程序，確保真偽無誤。」

他強調，未來若在台推動高價收藏業務，將比照日本導入專業鑑定與付費檢品機制。「這不只是保障消費者，更是建立市場信任的基石。」

「開箱！MERCARI秘密基地」：挖寶文化現身華山

為慶祝Global App正式上線，Mercari特別於10月24日至28日在華山1914文化創意產業園區舉辦「開箱！MERCARI秘密基地」特展，免費開放參觀。現場邀請歌手 持修、藝人 派翠克、創作者MR.JOE等名人展出私人收藏，從限量玩具到稀有唱片，呈現多元次文化的魅力。展覽設有上百個展示櫃與「尋寶集章任務」，完成挑戰即可兌換限定盲盒與原創御守，並設置日本拍貼機互動區，重現「挖寶文化」的趣味體驗。

Mercari特別於10月24日至28日在華山1914文化創意產業園區舉辦「開箱！MERCARI秘密基地」特展。Mercari提供

「我們希望讓大家親眼感受日本收藏文化的樂趣，讓線上平台的精神延伸到實體世界，」石川佑說。「這場展覽不只是展示，更是一次文化的交流與共感。」

今年，Mercari在台灣也沒錯過一年一度的網購盛事雙11，正緊鑼密鼓地宣傳跨境優惠，展望未來，Mercari將以台灣為亞洲據點，預計三年內服務拓展至 50個國家，並推出更多官方認證、預售與拍賣功能。 「台灣是我們最活躍、最有潛力的市場，」石川佑總結道。「Mercari希望從這裡出發，把日本文化的細節、美學與精神，分享給全世界的消費者。」透過AI翻譯、在地服務與文化推廣三大支點，Mercari正重新定義跨境C2C平台的價值，也為全球「挖寶經濟」揭開新篇章。