寶可夢卡牌擋下流彈！他睡夢中逃死劫全靠「熾焰咆哮虎」

國外一名寶可夢卡牌收藏家在睡夢中遭遇驚魂一刻，一顆9毫米流彈莫名穿牆而入，幸運地被放在壁櫥中的「太陽/月亮」系列寶可夢主題卡牌擋下，挽救了屋主的生命。這起事件在網路上引發熱議，許多網友紛紛表示驚訝，同時也慶幸這名卡牌收藏家平安無事。

外國寶可夢卡牌玩家分享離奇遭遇。（圖／翻攝自Reddit@LolaInSlacks88）

Reddit平台上名為「LolaInSlacks88」的網友發文分享，當時他被一連串的爆炸聲驚醒，隨後聽見壁櫥內有物體掉落的聲響。起身查看時，發現牆上出現一個彈孔，而放置在附近的塑膠收納盒也被射穿。更令人震驚的是，收納盒內存放的一副「熾焰咆哮虎」主題卡牌成功阻擋了子彈的前進軌跡。

這位網友檢查收納盒後，在內部發現了一顆9毫米子彈。他描述子彈的軌跡與自己睡覺時頭部的高度相當，若非卡牌阻擋，後果不堪設想。「LolaInSlacks88」在貼文中附上了收納盒被射穿的照片，以及警方關於此事件的回覆信函。

發文者也拍下牆上的彈孔。（圖／翻攝自Reddit@LolaInSlacks88）

該貼文在Reddit平台上獲得超過一萬個讚，引發寶可夢卡牌社群熱烈討論。有網友幽默建議「LolaInSlacks88」應該將被子彈擊中的卡牌送去鑑定，還有人開玩笑說是卡牌中的「熾焰咆哮虎」使用了「大聲咆哮」技能擋住了子彈。

「LolaInSlacks88」表示後續有報警，警方也已取走流彈作為證據。然而，警方在回覆信中表示，由於缺乏足夠資訊，調查已暫時中止，但會將案件保留在檔案中。

這位幸運的寶可夢玩家表示，事發後數日不敢在原房間睡覺。他還稱當地卡店裡一位好心的店員送了他一副新的主題卡牌，「我現在已經把熾焰咆哮虎當成守護寶可夢了」。

