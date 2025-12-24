寶可夢卡牌聖杯要賣了！估價上看3.7億台幣

▲最珍貴的寶可夢卡「插畫家皮卡丘」（Pikachu Illustrator）將在明年被拿出來拍賣，估計出售價格將可達到700～1200萬美元。（圖／翻攝自Goldin Auctions官網）

[NOWnews今日新聞] 被譽為「寶可夢卡牌聖杯」的稀有寶可夢卡「插畫家皮卡丘（Pikachu Illustrator）」，目前歸美國網紅兼摔角明星保羅（Logan Paul）所有，他在2021年花了530萬美元入手，當時創下世界金氏紀錄。而這次，保羅將改當賣家，把這張稀有神卡轉手，預計於明年1月舉行競拍，拍賣行估計出售價格將可達到700～1200萬美元，約新台幣2.2～3.7億元之間，引發外界關注。

根據《彭博社》報導，保羅已經接受拍賣公司Goldin Auctions創辦人兼執行長戈爾丁（Ken Goldin）的提議，並且收下250美元預付款，將把他珍藏的寶可夢卡牌出售。兩人對於這次拍賣的細節在真人秀《King of Collectibles: The GoldinTouch》的最新一集中曝光，戈爾丁正是該節目的主角。

戈爾丁透露，拍賣活動將在明年1月12日於Goldin Auctions官網舉行，戈爾丁估計成交價將落在700～1200萬美元之間。保羅表示，「寶可夢市場非常火爆，比以往任何時候都更加火爆」，這是他決定在此時脫手轉賣的原因，「戈爾丁給了我一個無法拒絕的交易」。戈爾丁先前出價750萬美元向保羅求購，但遭到拒絕。

寶可夢將於2026年迎來30週年紀念，許多當年看著寶可夢長大的觀眾如今已經成年，擁有消費能力。戈爾丁表示，當下年輕人不像過去的人痴迷於收藏傳統大型藝術品，「這就是為什麼我們會看到印有喬丹和Kobe照片的籃球卡，能以1250萬美元成交」。

插畫家皮卡丘為何是絕世神卡？

插畫家皮卡丘這張卡片從來沒有正式販售，而是於1998年作為日本《CoroCoro Comic》比賽得獎者的獎品，總發行量估計只有39張，目前在市面上存在的更估計不到10張。

卡片由寶可夢原創設計師西田敦子繪製，卡面圖案是「皮卡丘畫皮卡丘」，且卡面職稱是「Illustrator」而非「Trainer」，與任何其他寶可夢卡都不同，相當於創世級的寶可夢卡片。

目前倍保羅收藏並即將拿出來轉賣的這張插畫家皮卡丘，保存狀況良好，獲得卡片鑑定機構PSA給出最高分評級，代表卡片接近完美。寶可夢文化影響力歷久不衰，明年又適逢30週年，種種因素加成，讓這張卡片被看好再次創下拍賣價新高。

