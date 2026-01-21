寶可夢卡竟變換匯工具？日本秋葉原出現大量中國客協助轉移人民幣資產

在日圓走弱、人民幣對日圓匯率創下 32 年新高的背景下，日本秋葉原近期出現中國轉賣客大量利用寶可夢卡牌進行資金轉移的特殊現象，原本屬於收藏與玩家市場的卡牌交易，被捲入了變相的洗錢與換匯管道。

寶可夢卡現在竟然變成了換匯工具 (Gina Ferazzi / Los Angeles Times via Getty Images)

根據日本媒體調查，秋葉原多棟「卡牌收購大樓」如今外國客比例高達八成，其中以中國轉賣客最為顯眼，這些人手提紙袋、在店家開門前排隊，目的並非單純炒卡賺價差，而是把在中國累積的人民幣，轉換成能留在海外的日圓或其他外幣。特別是經第三方鑑定、保存狀態達最高等級的「PSA 10」寶可夢卡，因為價格穩定、全球流通、容易變現，成為最受青睞的工具，單張價格動輒上百萬日圓。

廣告 廣告

有中國轉賣客坦言，目前最大的需求不是等卡片升值，而是替金主「把人民幣換成外幣」的手續費生意。做法包括：在中國以人民幣刷卡購買卡牌，將卡片運往日本或第三國出售，換得的日圓或外幣則留在海外。這樣一來，表面上是商品交易，實際上卻完成了資金外移。據了解，金主願意支付約 10～15% 的手續費，也比走地下管道或冒險違規換匯來得「安全」。

分析指出，背後的動機與中國嚴格的資本管制有關，中國個人每年可合法購買的外匯上限僅 5 萬美元，違規可能面臨重罰甚至刑責。加上私產可能被政府追溯沒收的風險，讓不少富裕族群產生強烈的「資產外逃」需求。有中國問題研究者形容，在這樣的環境下，人民幣更像遊戲機代幣，而寶可夢卡反而成了值得信任的「資產載體」。

對日本而言，這股熱潮並非毫無爭議。過去曾發生中國轉賣客大量掃貨，導致聯名活動商品被搶光、甚至只拿卡片卻丟棄食物的情況，也有團體透過資金刻意囤卡、操縱價格，對原本的玩家與收藏市場造成衝擊。從粉絲商品變成金融工具，寶可夢卡牌早已偏離單純娛樂用途，而這個現象短期內恐怕仍很難消退。