寶可夢團隊竟然改做黑暗風動作RPG！《Beast of Reincarnation》實機細節公開

由《寶可夢》系列開發商 Game Freak 打造的全新原創動作 RPG 《Beast of Reincarnation》今日在 Xbox Developer Direct 節目中公開首波完整實機與玩法細節。本作主打「一人一犬」的戰鬥設計與偏重節奏掌控的動作系統，預計於今年夏季在 PlayStation 5、Windows PC 以及 Xbox Series X|S 平台推出，並於首日加入 Xbox Game Pass Ultimate。

廣告 廣告

《Beast of Reincarnation》的故事設定在 西元 4026 年，描述兩名命運相連的主角：少女 艾瑪與神秘生物庫 的旅程。艾瑪天生受到名為「枯蝕」的詛咒影響，能操控植物，卻因此被世人恐懼、排斥，長期活在孤立之中；庫則被視為足以威脅世界的存在「惡構體」。艾瑪肩負「封印者」的使命，必須狩獵惡構體，將枯蝕吸收進自己體內。原本理應彼此對立的兩人，卻因命運交錯而踏上同行之路，最終前往西方，直面一切枯蝕的源頭「轉生之獸」（Beast of Reincarnation）。

世界觀方面，枯蝕會讓環境產生劇烈變化，將地形瞬間轉化為被稱為「枯蝕森林」的危險區域，而這些森林正是由巨大惡構體「主」所生成，玩家必須擊敗主，吸收其力量與技能，逐步累積對抗轉生之獸所需的能力。

（圖源：Beast of Reincarnation）

《Beast of Reincarnation》在玩法上為「一人一犬 RPG」，艾瑪以高速的武士刀動作戰鬥為核心，庫則透過指令式技能系統提供支援。玩家在精準格擋敵人攻擊後可累積資源，用來發動庫的強力技能；開啟指令選單時，戰鬥節奏會放慢，讓玩家能冷靜評估戰況、重新布局，結合動作即時性與指令式 RPG 的策略思考。

（圖源：Beast of Reincarnation）

遊戲也提供故事模式、普通模式與高難度模式，其中故事模式將放寬格擋判定、降低敵人傷害，讓玩家更專注於劇情體驗。戰鬥成長方面，玩家可裝備「靈石」來強化特定行為效果，並透過探索取得新的武士刀與庫的護符，進一步打造個人化戰鬥風格。

（圖源：Beast of Reincarnation）

《Beast of Reincarnation》是 Game Freak 歷時六年打磨的全新 IP，展現與《寶可夢》截然不同的黑暗奇幻風格與動作取向。隨著今年夏季上市時程逼近，這款作品也成為外界關注 Game Freak 能否成功拓展新類型的重要指標之一。