寶可夢新遊戲售價近70美元！實體版採用「鑰匙卡」形式引玩家不滿

任天堂宣布Switch 2全新作品《Pokémon Pokopia》將於2026年3月5日正式推出，售價為69.99美元（日本售價8,980日圓），與《瑪利歐賽車世界》同級。官方同步開放預購並揭露遊戲將以「鑰匙卡」形式販售，此舉立刻引起玩家熱烈討論。

任天堂宣布《Pokémon Pokopia》將於2026年3月發售，實體版採用「鑰匙卡」形式發售引發玩家不滿。（圖／翻攝畫面）

所謂「鑰匙卡」不同於傳統遊戲卡匣，內含的僅是下載授權碼，玩家仍需連網下載完整遊戲內容。雖然鑰匙卡可轉售或共享，但因無法離線遊玩且缺乏收藏價值，引發部分玩家不滿，紛紛痛批吃相難看。

特別的是，任天堂過去曾表態「自家遊戲不會採用鑰匙卡」，此次卻以《Pokopia》為首例。由於該作由光榮特庫摩開發、任天堂負責發行，被視為任天堂對新發行模式的試水溫。

此外，任天堂預告將於台灣／香港時間11月13日22時，在寶可夢官方YouTube頻道公開特別影片，預計長達10分鐘以上實機畫面，顯示公司對這款新作寄予厚望。

