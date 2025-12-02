《寶可夢朱／紫》北上鄉原型：岩手縣北上市「厄鬼椪」主題文化觀光

隨著任天堂《寶可夢朱／紫》擴充內容「零之祕寶」發布，遊戲中的虛構地點「北上鄉」迅速成為全球寶可夢玩家熱議的焦點。經證實，該地區的靈感原型源於日本北東北地區，特別是擁有豐富鬼怪傳說的岩手縣北上市。這座城市正憑藉其獨特的歷史文化與遊戲的熱潮結合，迅速蛻變為動漫迷與深度文化旅遊者共同追尋的朝聖地。

北上市的文化核心，正是與遊戲劇情高度連結的「北上市立鬼之館」（北上市立鬼の館）。這座專業博物館致力於收藏與展示日本各地與鬼怪（Oni）相關的文物。在《寶可夢》的設定中，重要角色「厄鬼椪」（Ogerpon）所配戴的四張面具，其設計理念正是源自於館內收藏的日本傳統能劇面具（能面）。鬼之館中不僅能見到許多與能劇相關的珍貴藏品，還能瞭解到發源自當地的知名民俗技藝「鬼劍舞」，完美呈現了北上地區「鬼」文化的豐富面向。這份深度文化與現代流行遊戲IP的高度結合，為遊客提供了一條獨一無二的「厄鬼椪主題」朝聖路線。

廣告 廣告

為了讓訪客更完整地體驗北上地區的歷史風貌，北上市還擁有「陸奧民俗村」（みちのく民俗村）這座東北地區規模最大的野外博物館。民俗村內保存了十八棟歷史建築，尤其十間完整的「茅葺屋」（草頂房），充分展現了日本東北地區傳統的建築智慧與生活風格。漫步在廣闊的園區中，遊客得以沉浸在寧靜的氛圍裡，感受北上地區數百年來的歷史沉澱與四季變遷的自然美景，與鬼之館共同構成了兩天一夜文化探索旅程的絕佳搭配。

北上市的獨特魅力在於，它不僅提供了與遊戲情節連動的興奮感，更是一個能夠遠離都市喧囂、深度體驗日本鄉野傳說與傳統文化的場所。無論是徒步前往鬼之館沿途的蒼茫美景，抑或是探訪民俗村中充滿故事感的古老建築，都為旅客帶來在台灣難以體會的珍貴經歷。我們誠摯邀請全球的寶可夢玩家和熱愛日本文化的旅行家，親自前往岩手縣北上市，在這片充滿傳說的土地上，展開一場尋找「厄鬼椪」故鄉的文化冒險之旅。





北上文化探索資訊：

主要景點： 北上市立鬼之館、陸奧民俗村

文化連結： 厄鬼椪面具的原型為鬼之館內收藏的能劇面具

特色體驗： 欣賞地方民俗技藝「鬼劍舞」、探索東北最大規模的茅葺屋群





文章來源：阿比丁的第二個家

相關連結

北上市立鬼の館

みちのく民俗村

阿比丁的第二個家

👉 歡迎來投稿分享吃喝玩樂遊記！