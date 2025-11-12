寶可夢樂園關都開幕日確定！500米寶可夢森林皮卡丘伊布拍照打卡必追
文／景點+ Rhoda整理報導
The Pokémon Company宣布，寶可夢首座戶外常設型設施 「PokéPark KANTO（寶可樂園：關都）」於2026年2月5日正式開幕，門票搶先於11月21日起開放販售！寶可夢粉絲們必追！
PokéPark KANTO寶可樂園：關都開幕日公布，門票搶先開賣，粉絲們必追！（圖／The Pokémon Company，以下同）
「寶可樂園：關都」位於關東地區多摩丘陵的讀賣樂園內，除了對現有設施進行大規模改建外，更全新建造未開發區域，打造佔地約2.6公頃的完整新園區。
寶可夢中心。
設施內長約500公尺的「寶可夢森林」是一片擁有豐富地形的廣闊森林，包含高低起伏的道路、草叢、隧道與山徑等。
冒險穿越研究場所、踏出冒險的第一步後，將在原始的自然環境中，遇見許多在此生活的寶可夢。
招牌遊行。
穿過「寶可夢森林」的坡道，在「草紗鎮」的入口迎接訓練家的是西獅海壬噴水池。
前往「寶可夢中心」，便有笑容滿面的吉利蛋前來迎接。訓練家們可以一邊透過「全復機」看著寶可夢恢復活力的模樣，一邊創造美好的旅行回憶。
500米長寶可夢森林。
草紗鎮。
在「友好商店」中，為了幫助訓練家恢復元氣，特別販賣以妙蛙種子、小火龍與傑尼龜的招式為靈感所設計的特色飲品。
友好商店。
在「道館」內，每日都會舉行精彩的舞台表演。各位訓練家能與寶可夢們共同享受歡樂時光，體驗唯有在此才能獲得的獨特回憶。
道館。
道館內舞台表演。
座落於城鎮中央、以連綿紅色屋頂攤車為特色的「寶可夢訓練家市集」裡，攤車店主們以滿滿熱情提供的各式商品令人目不暇給。他們還準備了冰棒等多種原創美食。
寶可夢訓練家市集周邊。
城鎮的遊樂設施「皮卡皮卡大派對」，是由超過30隻電屬性寶可夢協力發電驅動的遊樂設施。粉絲可與皮卡丘們一起享受電氣樂園！
「布伊布伊漫步」則是以伊布為主題的旋轉木馬。搭乘由小火馬與烈焰馬拉動的馬車，或有氣球裝飾、能翱翔天際的飛椅，展開一場環遊世界的夢幻旅程。
草紗鎮的寶可夢們都非常喜愛訓練家，正滿心期待著與來自世界各地造訪小鎮的訓練家們進行溫馨互動。
寶可夢訓練家市集冰棒。
在「親親寶可夢小屋」中，每天都有機會遇到不同的寶可夢。
此外，持有精英訓練家通行證的粉絲，還能享受到皮卡丘和伊布的特別接待。與這兩隻寶可夢一同遊玩，拍攝合照帶回家，作為一天最美好的紀念。
由皮卡丘和伊布帶領的招牌遊行，更是活絡整個草紗鎮的熱鬧盛事。請來訪的訓練家們也一起加入，與鎮上的寶可夢們盡情同樂。
在回去之前，訓練家們務必造訪「寶可夢發燒友商店」。店內販售豐富多樣的紀念品，讓粉絲們一次珍藏。
親親寶可夢小屋。
「寶可樂園：關都」門票自2025年11月21日晚間6時起正式販售。首批於21日開售的票種包含：「精英訓練家通行證」與「訓練家通行證」兩種，所有類型的門票皆可進入讀賣樂園。
【Info】
寶可樂園：關都
地址：日本〒206-8725 Tokyo, Inagi, Tama Ward, Yanokuchi, 4015-1 よみうりランド遊園地内
開幕日：2026年2月5日
門票販售日：2025年11月21日晚間6時起正式販售
門票價格：
購票注意事項：
・「寶可夢森林」為擁有階梯與陡峭坡道、自然生態豐富的森林區域。為維護訓練家安全，設有入場限制。未滿5歲幼童與其同行者、無法攀爬110階階梯者等，凡符合官方網站「票務資訊」所列入場限制條件者，即使有陪同協助者亦無法入場。
・針對無法進入「寶可夢森林」，或僅想遊覽草紗鎮的遊客，官方正在籌備開放販售預計於2026年夏季期間入場的「小鎮通行證」票種。
Hello Kitty展來台開展搶先看！入場即送台灣限定透卡部分內容台灣才有粉絲必逛
其他人也在看
6大速食「萬元普發」優惠！比薩買1送3、買千送百 再抽1萬元
萬元普發開領，各大速食推出超強歲末優惠！麥當勞7大飲品買1送1，還有麥脆鷄腿、大薯2件99元優惠；達美樂4個小披薩+可樂只要888元，再抽1萬元；必勝客外帶買1送3，個人比薩3個199元；爭鮮買電子禮券送100元加菜金；拿坡里6塊炸雞199元；漢堡王漢堡、地瓜薯買1送1，萬元即領即享。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
史上最難捷運工程進入最後階段！廣慈／奉天宮站通車在即
有「北捷史上最困難工程」之稱的捷運信義線東延段進度邁入最後倒數。臺北市政府捷運工程局指出，截至 9 月底，整體工程已達 87.12%，預計於 2025 年底完工、2026 年蘋果仁 ・ 1 天前
寶可夢樂園「PokéPark KANTO」確定2026年2/5開幕，園區設施、限定商品、門票資訊公布
The Pokémon Company 宣布，旗下首座常設型戶外寶可夢主題設施「PokéPark KANTO」，將於 2026 年 2 月 5 日 正式營運。官方同步釋出最新宣傳影片 ，並且揭曉園區地圖、設施內容、獨家周邊商品與門票販售資訊。Mashdigi ・ 1 天前
首座寶可夢樂園明年2月開幕！5亮點搶先看 11／21搶票辦法曝
全球首座寶可夢樂園「PokéPark KANTO（寶可樂園：關都）」將於2026年2月5日於東京正式開幕，官方搶先公布園區5大亮點，首批門票將於11月21日晚間6點登記抽籤，預計12月下旬公布中籤結果，目前僅公布居住日本遊客購票方式，居住海外遊客購票方式待日後公布。（賴俊佑）三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
27國研究證實！「1類人」就是聰明、不易失智：現在學還來得及
會多種語言除了有利於工作外，研究發現，對於心智能力有巨大好處。一項涵蓋27個歐洲國家的研究顯示，會說多種語言的人大腦老化速度較慢，並能減少認知退化的風險。此類人的大腦年齡常比實際年齡更年輕，且隨著語言數量增加，效益更顯著。專家認為，透過學習語言等心智刺激可延緩此過程。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
泰勒絲戴的「鎖頭項鍊」讓猶他州這家品牌訂單暴增
美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）近日被拍到佩戴一條來自猶他州帕克市（Park City）珠寶品牌的項鍊，消...世界日報World Journal ・ 19 小時前
二創也能出頭天！盤點那些被官方「收編轉正」的粉絲神作案例
在 ACG（動畫、漫畫、遊戲）的世界裡，二創作品常常被視為粉絲熱情的展現，但大部分都是遊走在版權的灰色地帶。然而，當一份靠愛發電到極致，作品的品質高到連官方都無法忽視時，奇蹟就會發生。近年來，能看到越來越多粉絲創作被官方看見，甚至被收購、收編，從「同人」直接「轉正」，或是玩家自製的模組（Mod）被納入遊戲本體，成為官方認證的內容。這不只是對粉絲的最高肯定，也為品牌注入了來自社群的新活力。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
日本10月工具機訂單年增16.8%，連四月成長，海外訂單增加20.7%
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，新出爐的數據顯示，日本10月份工具機訂單年比值呈現上揚局面，連續第四個月上揚。根據日本工具機工業會(Japan Machine Tool Builders` Association；JMTBA)發布的初步數據顯示，10月份日本工具機整體訂單金額較去年同期增加16.8%，成為1,430.84億日圓，月度訂單額仍高於顯示接單狀況好壞界線的1,000億日圓的大關。與前月的1,391.46億日圓的訂單額相較，10月份工具機訂單則是增加了2.8%。這份數據顯示，10月份日本國內訂單年比值增加6.3%，成為355.62億日圓。與前月相較則是減少18.5%。10月份海外訂單則是較去年同期增加20.7%，成為1,075.22億日圓。與前月相較則是增加12.6%。工具機主要使用於製造汽車、家電等產品，其訂單狀況被視為預估製造業設備投資動向的領先指標。日本主要的工具機廠商計有森精機製作所(Mori Seiki)、Yamazaki Mazak、Makino以及大隈(Okuma)等。財訊快報 ・ 14 小時前
延伸感落羽松樹海步道免費拍！10大取景範本3大景點順遊
落羽松,雲林縣,雲林景點,雲林落羽松,林內景點,林內落羽松,免費落羽松,九芎村落羽松祕境 唯美延伸感落羽松樹海這裡拍！「九芎村落羽松祕境」擁有整齊排列的落羽松林，不僅形成具延伸感的樹海步道，這裡還是一處免費的落羽松景點，快將取景範本及順遊景點筆記起來，把握賞期造訪！景點+ ・ 8 小時前
神戶三宮住宿首選！2021新飯店Remm Plus：高樓層美景＋按摩椅，超新穎設施，交通便利度破表
「Remm Plus Kobe Sannomiya（雷姆普拉斯神戶三宮）」同樣是我在 Google Map 上找到的神戶飯店，當時目標就鎖定在神戶三宮站附近的飯店，結果發現 Remm Plus Kobe Sannomiya 雷姆普拉斯神戶三宮怎麼位置就在車站裡面太方便了吧！Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 6 小時前
泰勒絲婚禮「不甩傳統禁忌」！伴娘人選曝光 她吃飯到一半接邀約驚呆
美國樂壇天后泰勒絲（Taylor Swift）與NFL球星崔維斯·凱爾斯（Travis Kelce）宣布訂婚後，世紀婚禮的籌備也正式展開。根據《太陽報》報導，泰勒絲已經親自邀請超模閨蜜吉吉哈蒂（Gigi Hadid）和摯友賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）擔任伴娘，兩人都是她多年的好友。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
女神黑化！《親愛的X》金裕貞演活「反社會惡女」登7國串流No.1
韓國女星金裕貞在新劇《親愛的X》中飾演「反社會惡女」，外表美麗卻內心狠毒，為達目標不擇手段，與金永大上演一段驚悚殘酷的愛情故事。金裕貞突破清純形象的演出獲得觀眾好評，該劇更登上包含台灣在內的七個國家串流榜首！另一部韓劇《你旁觀的罪》則由全少妮與李瑜美主演，講述兩位家暴受害者共同向施暴者展開極端復仇的故事，劇情精彩刺激，讓觀眾看得停不下來。TVBS新聞網 ・ 14 小時前
逛耶誕城順便吃！超犯規爆汁彩色湯包，每種口味都難割捨
偶然遇到的巷弄中小店《小鮮肉創意湯包》，沒想到成了我近期最愛的湯包，不只是彩色外觀吸睛好拍，味道也很讚，咬下去會爆湯汁，且每種顏色都是不同口味，有原味、起司、辣椒、香菇、蒜味、九層塔等六種，每種都好吃。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 8 小時前
基隆深夜食堂！沒有生魚片也精彩的日式烤物饗宴，來這裡喝一杯，氣氛好到像走進動畫場景！
藏身在基隆街角的日式居酒屋～擇食居酒屋，夜晚的燈光暖得像宮崎駿動畫裡的畫面，那天我們沒有點生魚片，卻意外嚐到了更深的溫度，從玉子燒到味噌松阪豬，每一口都像被生活輕輕擁抱。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 9 小時前
基隆人才懂的獨特滋味！這家安樂市場肉圓老店堅持低溫油泡，皮軟綿Q、餡是紅糟肉＋筍絲，配上丸進辣醬油太經典
這篇說說基隆的肉圓，雖然不是第一次聊。這家在我心中就是基隆的肉圓模樣，已然吃不到的阿玲肉圓、信義市場的林家肉圓，這三家都是我吃得比較多也比較愛的。等等，如果你愛吃的是炸到酥脆的肉圓皮，那很抱歉基隆的肉圓不是這個流派，如果你不愛紅糟肉和絲筍的肉圓，那也很抱歉，咱們基隆肉圓裡就只擱這兩味。Yahoo奇摩旅遊駐站達人 ・ 6 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
不斷更新／花蓮2村里颱風假！22縣市都宣布了 明日停班課全台資訊一次看
即時中心／徐子為報導鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。民視 ・ 6 小時前
颱風假再+1？「4縣市」11/13風力達停止上班上課標準
鳳凰颱風將於12日晚間登陸恆春半島，並在短暫停留後迅速出海。根據氣象署資料顯示，13日早上6時至12時，將有四個縣市的風力達到停班停課的標準。這四個縣市分別為台中市、彰化縣、雲林縣及澎湖縣。中天新聞網 ・ 11 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前