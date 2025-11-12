寶可夢樂園關都開幕日確定！500米寶可夢森林皮卡丘伊布拍照打卡必追

文／景點+ Rhoda整理報導

The Pokémon Company宣布，寶可夢首座戶外常設型設施 「PokéPark KANTO（寶可樂園：關都）」於2026年2月5日正式開幕，門票搶先於11月21日起開放販售！寶可夢粉絲們必追！

PokéPark KANTO寶可樂園：關都開幕日公布，門票搶先開賣，粉絲們必追！（圖／The Pokémon Company，以下同）

「寶可樂園：關都」位於關東地區多摩丘陵的讀賣樂園內，除了對現有設施進行大規模改建外，更全新建造未開發區域，打造佔地約2.6公頃的完整新園區。

寶可夢中心。

設施內長約500公尺的「寶可夢森林」是一片擁有豐富地形的廣闊森林，包含高低起伏的道路、草叢、隧道與山徑等。

冒險穿越研究場所、踏出冒險的第一步後，將在原始的自然環境中，遇見許多在此生活的寶可夢。

招牌遊行。

穿過「寶可夢森林」的坡道，在「草紗鎮」的入口迎接訓練家的是西獅海壬噴水池。

前往「寶可夢中心」，便有笑容滿面的吉利蛋前來迎接。訓練家們可以一邊透過「全復機」看著寶可夢恢復活力的模樣，一邊創造美好的旅行回憶。

500米長寶可夢森林。

草紗鎮。

在「友好商店」中，為了幫助訓練家恢復元氣，特別販賣以妙蛙種子、小火龍與傑尼龜的招式為靈感所設計的特色飲品。

友好商店。

在「道館」內，每日都會舉行精彩的舞台表演。各位訓練家能與寶可夢們共同享受歡樂時光，體驗唯有在此才能獲得的獨特回憶。

道館。

道館內舞台表演。

座落於城鎮中央、以連綿紅色屋頂攤車為特色的「寶可夢訓練家市集」裡，攤車店主們以滿滿熱情提供的各式商品令人目不暇給。他們還準備了冰棒等多種原創美食。

寶可夢訓練家市集周邊。

城鎮的遊樂設施「皮卡皮卡大派對」，是由超過30隻電屬性寶可夢協力發電驅動的遊樂設施。粉絲可與皮卡丘們一起享受電氣樂園！

「布伊布伊漫步」則是以伊布為主題的旋轉木馬。搭乘由小火馬與烈焰馬拉動的馬車，或有氣球裝飾、能翱翔天際的飛椅，展開一場環遊世界的夢幻旅程。

草紗鎮的寶可夢們都非常喜愛訓練家，正滿心期待著與來自世界各地造訪小鎮的訓練家們進行溫馨互動。

寶可夢訓練家市集冰棒。

在「親親寶可夢小屋」中，每天都有機會遇到不同的寶可夢。

此外，持有精英訓練家通行證的粉絲，還能享受到皮卡丘和伊布的特別接待。與這兩隻寶可夢一同遊玩，拍攝合照帶回家，作為一天最美好的紀念。

由皮卡丘和伊布帶領的招牌遊行，更是活絡整個草紗鎮的熱鬧盛事。請來訪的訓練家們也一起加入，與鎮上的寶可夢們盡情同樂。

在回去之前，訓練家們務必造訪「寶可夢發燒友商店」。店內販售豐富多樣的紀念品，讓粉絲們一次珍藏。

親親寶可夢小屋。

「寶可樂園：關都」門票自2025年11月21日晚間6時起正式販售。首批於21日開售的票種包含：「精英訓練家通行證」與「訓練家通行證」兩種，所有類型的門票皆可進入讀賣樂園。

【Info】

寶可樂園：關都

地址：日本〒206-8725 Tokyo, Inagi, Tama Ward, Yanokuchi, 4015-1 よみうりランド遊園地内

開幕日：2026年2月5日

門票販售日：2025年11月21日晚間6時起正式販售

門票價格：

購票注意事項：

・「寶可夢森林」為擁有階梯與陡峭坡道、自然生態豐富的森林區域。為維護訓練家安全，設有入場限制。未滿5歲幼童與其同行者、無法攀爬110階階梯者等，凡符合官方網站「票務資訊」所列入場限制條件者，即使有陪同協助者亦無法入場。

・針對無法進入「寶可夢森林」，或僅想遊覽草紗鎮的遊客，官方正在籌備開放販售預計於2026年夏季期間入場的「小鎮通行證」票種。

