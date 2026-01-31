寶可夢為「靖國神社活動計畫」公開致歉 坦承：不宜舉辦

日本靖國神社。 圖 : 翻攝自王晉博士

[Newtalk新聞] 日本知名遊戲動漫 IP「寶可夢（Pokémon）」近期在中國引發爭議。據《環球時報》報導，寶可夢官方營運網站日前出現資訊，指計劃於 1 月 31 日在供奉日本甲級戰犯的靖國神社舉辦相關活動，引發中國民眾不滿。寶可夢方面隨後緊急撤下訊息並發布道歉聲明，強調活動已取消，並將全面檢討內部審查機制。

寶可夢公司 1 月 30 日以中、日雙語發布公告說明，問題出現在其營運的「寶可夢卡牌訓練家網站」活動頁面。該平台的運作方式為，取得寶可夢卡牌認證資格的個人或團體，可自行提交主辦活動資訊並刊登於網站上。本次爭議活動原本就不適合在靖國神社舉辦，但由於審查與確認流程出現疏漏，導致相關資訊錯誤上架。

公告指出，公司發現問題後已第一時間刪除活動訊息，且該活動確定取消。寶可夢方面也表示，在資訊發布後，已收到來自各界的意見與批評，對此深表歉意，未來將從根本強化活動資訊的審查體系與確認流程，避免類似事件再度發生。

《日本經濟新聞》30 日報導指出，在中國媒體《環球時報》發表社評後，寶可夢事件在當地掀起爭議，而據《日本經濟新聞》的另一則報導，中國人普遍反對這項活動計劃，認為這是利用寶可夢的熱度來炒作靖國神社。計劃曝光後，中國社交媒體上出現大量批評。

