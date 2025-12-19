寶可夢版動森《Pokemon Pokopia》早鳥購買送限量特典百變怪螢幕擦吊飾

搶先購買Nintendo Switch 2專用軟體《Pokémon Pokopia》即可獲得原創百變怪造型螢幕擦壓克力吊飾！在台灣、香港的早期購買者，皆有機會獲得本早期購入特典。

（來源：Pokémon Pokopia官方提供）

用百變怪造型的手機螢幕擦，讓你的手機螢幕保持乾淨吧。把閃亮的皮卡丘與百變怪造型壓克力吊飾掛在包包上，讓寶可夢陪你度過每一天。

※數量限定，贈完為止。

※下載版不附贈此特典。

※特典將於發售日後開始發放。

Nintendo Switch 2 專用軟體《Pokémon Pokopia》 預定於2026年3月5日全球同步發售。

※本軟體僅可使用Nintendo Switch 2遊玩。

