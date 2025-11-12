寶可夢版動森《Pokemon Pokopia》確定2026年3月發售！實體版採「鑰匙卡」類型

任天堂《寶可夢》系列的全新外傳作品《Pokemon Pokopia》（ぽこ あ ポケモン），將為玩家帶來慢活沙盒的生活模擬體驗。而不久前，官方正式宣布《Pokemon Pokopia》將在 2026 年 3 月 5 日於 Nintendo Switch 2 平台獨佔發售。目前數位版和實體版也已經開放預購，但實體版部分確定將採取鑰匙卡的類型。

寶可夢外傳新作，確定 2026 年 3 月發售。（圖源：Pokemon Pokopia）

在《Pokemon Pokopia》中，玩家將扮演一隻化身為人類形態的「百變怪」，從零開始和各式各樣的寶可夢們一同打造理想中的樂園。遊戲玩法融合了《動物森友會》的社交元素和《勇者鬥惡龍 創世小玩家》的建造系統，玩家可以學習並使用不同寶可夢的經典招式來整理地形，親手為寶可夢們打造舒適的棲息地與家園。《Pokemon Pokopia》遊戲強調自由、創造與探索，提供一個溫馨和充滿想像力的沙盒世界。

而另一方面，《Pokemon Pokopia》預購也引起不少討論。雖然今年 5 月時，任天堂才回應過第一方遊戲並沒有使用「鑰匙卡」（Game-Key Card）的計畫。但在 Switch 2 發售僅半年過去，《Pokemon Pokopia》卻宣布全都採用「鑰匙卡」，引發了玩家社群的批評和抵制，認為這看上去是實體卡，卻又像數位版一樣要上網下載檔案，還佔用主機儲存空間，很不方便也不好保存。