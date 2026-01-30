寶可夢玩家在「靖國神社」辦活動惹怒陸！環時砲轟：對歷史褻瀆

日本知名遊戲寶可夢的玩家，原定31日在靖國神社舉辦「寶可夢卡牌兒童體驗教室」，引發大陸關注，陸媒《環球時報》今砲轟，此舉是「對歷史真相的公然褻瀆」，而大陸網友湧現抵制聲浪，社評則表示「予以點讚」。

寶可夢官網曾貼出活動公告。（圖／翻攝新浪微博）

文章指出，「靖國神社是日本軍國主義的象徵，裡面供奉著對亞洲各國人民犯下滔天罪行的甲級戰犯。任何在此地舉辦的娛樂性、休閒性活動，都是對歷史真相的公然褻瀆，面向兒童群體舉辦活動更加惡劣。」

文章表示，一些人辯稱，該活動是由遊戲玩家自主申請、官方並不直接提供場地和人手，因此與寶可夢和任天堂無關，「這種說法根本站不住腳。活動信息能通過後台審核，堂而皇之地出現在寶可夢官網上，它就有無法推卸的責任。」

文章表示，這次事件大陸年輕網友迅速反應，「值得一個大大的讚」，「從西方奢侈品牌因文化冒犯引發眾怒，到部分外企因涉台問題面臨質疑，年輕人在諸多熱點事件中扮演了重要角色。這背後是年輕一代民族自豪感的覺醒，是文化自信的外在彰顯，也是中國市場日益成熟的重要標誌。」

