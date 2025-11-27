寶可夢異色「蒂安希」將首次亮相 台南都會公園明年連3天登場

〔記者蔡文居／台南報導〕全球玩家矚目的《Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南》，將於2026年2月20日至22日連續3天在南都會公園(奇美博物館)盛大登場。台南市觀旅局表示，預計將吸引來自世界各地的寶可夢訓練家齊聚台南，一同踏入以卡洛斯地區為靈感的冒險旅程。

南市觀旅局表示，這次活動期間，遊戲方規劃有首次亮相的異色「蒂安希」、異色寶可夢、特殊調查與團體戰獎勵等多項豐富內容。台南都會公園也將在現實場景中，呈現3處超亮眼的主題棲息地讓玩家展開大冒險，同時也將首度推出夜間限定的「超級之夜」。

廣告 廣告

觀旅局表示，據《Pokémon GO》官方網站，持有入場券的訓練家，在3天的活動中將有機會遇見《Pokémon GO》首次亮相的異色「蒂安希」，並遇見「戴著卡魯穆帽子的皮卡丘」以及「戴著莎莉娜帽子的皮卡丘」。

觀旅局表示，3天的活動中，台南都會公園也將在現實中首次公開3大主題棲息地，包括中央村莊、海岸研究所、山脈地帶，訓練家購票時可自由選擇從哪個棲息地出發，而台南都會公園場內也會特別設計不同造型的「多麗米亞」補給站轉盤，讓訓練家解鎖「多麗米亞」造型變化，並進行限時調查，訓練家們需於當日台灣時間17:00前完成，通常「多麗米亞」只能在特定地區或特別活動期間改變造型，請把握機會。

南市觀旅局長林國華說，有別以往，這次活動將首度推出夜間限定的「超級之夜」，訓練家們除了可以持續在活動現場捕捉寶可夢，同時也能在夜間感受主辦方規劃的感官體驗。因適逢農曆春節連假期間，活動期間也將規劃接駁車直達台南都會公園會場，建議訓練家們多搭乘大眾交通工具前往。

【看原文連結】

更多自由時報報導

中國人離開換台灣成「最沒水準遊客」？ 日本人曝實際情況……

不尋常！極區上空暖冷空氣對峙 鄭明典聯想到「超強寒流」

身長比人高！ 台南「怪獸級」綠鬣蜥首曝光

好事多磨！齊柏林衛星發射緊急停止 再延至29日凌晨升空

