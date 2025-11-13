寶可夢粉絲尖叫！全球首座戶外「PokéPark KANTO」登場，主題森林、道館、旋轉木馬全曝光！

（圖／業者提供）

寶可夢粉絲注意！寶可夢首座戶外常設型設施 「PokéPark KANTO（寶可樂園：關都）」將於2026年2月5日正式開始營運。設施位於關東地區多摩丘陵的讀賣樂園內，除了對現有設施進行大規模改建外，更全新建造未開發區域，打造佔地約2.6公頃的完整新園區。

首先推薦的是長約500公尺的「寶可夢森林」是一片擁有豐富地形的廣闊森林，包含高低起伏的道路、草叢、隧道與山徑等。穿越研究場所、踏出冒險的第一步後，將在原始的自然環境中，遇見許多在此生活的寶可夢。

穿過「寶可夢森林」的坡道，在「草紗鎮」的入口迎接您的是西獅海壬噴水池。

前往「寶可夢中心」，便有笑容滿面的吉利蛋前來迎接。可以一邊透過「全復機」看著寶可夢恢復活力的模樣，一邊創造美好的旅行回憶。

在「友好商店」中，​​​​為了幫助訓練家恢復元氣，特別販賣以妙蛙種子、小火龍與傑尼龜的招式為靈感所設計的特色飲品。

在「道館」內，每日都會舉行精彩的舞台表演。各位訓練家能與寶可夢們共同享受歡樂時光，體驗唯有在此才能獲得的獨特回憶。

座落於城鎮中央、以連綿紅色屋頂攤車為特色的「寶可夢訓練家市集」裡，攤車店主們以滿滿熱情提供的各式商品令人目不暇給。他們還準備了冰棒等多種原創美食。

​城鎮的遊樂設施「皮卡皮卡大派對」，是由超過30隻電屬性寶可夢協力發電驅動的遊樂設施。您可與皮卡丘們一起享受電氣樂園！ 「布伊布伊漫步」則是以伊布為主題的旋轉木馬。​搭乘由小火馬與烈焰馬拉動的馬車，或有氣球裝飾、能翱翔天際的飛椅，展開一場環遊世界的夢幻旅程。

在「親親寶可夢小屋」中，每天都有機會遇到不同的寶可夢。

此外，持有精英訓練家通行證的貴賓，還能享受到皮卡丘和伊布的特別接待。與這兩隻寶可夢一同遊玩，拍攝合照帶回家，作為一天最美好的紀念。

在回去之前，訓練家們務必造訪「寶可夢發燒友商店」。那裡準備了豐富多樣的紀念品，非常帶回家珍藏。

