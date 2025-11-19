「寶可夢走丟了！」台溜溜球金氏世界紀錄街頭藝人急報案 拾得人侵佔卡牌遭法辦

拾得人穿越車陣至馬路中央將整個包包撿走。翻攝畫面

新北市板橋區發生一起吸引網友關注的尋物事件！擁有兩項金氏世界紀錄的台灣溜溜球街頭藝人楊姓元慶，日前騎車返家途中，不慎讓兒子心愛的「寶可夢卡牌背包」從機車腳踏墊掉落，背包內裝有卡牌、卡墊與卡盒，對孩子而言意義重大。他四處尋找無果後，只能抱著最後希望到警局報案，海山分局文聖派出所員警接手後，連日調閱數十支監視器，最終成功找回背包，並將拾得未歸還的男子依侵占遺失物罪移送偵辦。

警方表示，11月14日晚間9時許，楊姓男子騎車行經板橋文化路二段與民生路口時，腳踏墊上的黑色背包意外掉落。他未察覺，但監視器拍下背包滾落路面，約15分鐘後，一名騎士經過將背包撿走卻未歸還。

隔日晚間10時，楊男前往文聖派出所報案，表示兒子珍藏的卡牌全在背包內，焦急萬分。受理的王韋堯、洪堉傑兩名警員立即擴大調閱周邊監視器，比對數十段影像後，於17日成功掌握拾得人身分並通知到案。該男子辯稱一時忙碌未處理，但警方仍依侵占遺失物罪嫌將其移送偵辦。經通知楊男到場確認，背包內物品未短少，順利領回。

楊男表示，起初因其中一段路口施工、監視器線路拔除，他以為找不回來，但另一段路口的監視器竟拍到完整掉落過程及拾得人畫面。警方為保護個資請他在外等待，深夜仍逐戶查詢、聯絡派出所、試圖聯繫拾得者，讓他相當感動。

雖警方詢問是否提告，他認為拾得人應無惡意，選擇不提告。他也分享，雖卡盒遭車輾壞，但卡牌毫髮無損，是「不幸中的大幸」。

背包找回後，楊男買了20杯飲料到派出所致謝。他透露，兒子楊硯近期不僅在期中考拿下全班第一，也在寶可夢賽事取得世界賽積分，「證明打卡牌也能兼顧課業」。

警方提醒，拾得遺失物務必主動歸還或送至派出所，否則恐因一念之差觸法，因小失大。



